Путин заявил о разработке РСМД в ответ на действия США

Россия намерена работать над разработкой ракет малой и средней дальности, поскольку такие ракеты уже появились в США, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились», – цитирует «Интерфакс» Путина.

Выступая на Совете глав государств СНГ в Ашхабаде, он уточнил, что уже направил соответствующее обращение «главам многих стран».

По словам Путина, Москва обеспокоена планами Вашингтона разместить ракеты в Азиатском регионе, передает «Коммерсант».

«Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается», – добавил он.

Ранее в Совфеде допустили ассиметричный ответ на выход США из Договора по открытому небу.

Напомним, 2 августа Договор прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, а также пообещал зеркально отвечать на разработку американских ракет.

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