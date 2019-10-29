Зеленского в Мариуполе встретили протестами

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.

Протест проходит перед зданием, где идет форум, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

Недовольные граждане развернули баннеры, на одном из которых процитирована фраза из высказывания Зеленского «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны».

На акции также заметили лидера мариупольского подразделения «Нацкорпуса» Антона Требухова.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. Там он разругался с националистами, заявив им, что он «не лох».