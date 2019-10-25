Новый пистолет «Аспид» показали на выставке «Интерполитех-2019»

ЦНИИточмаш (входит в Ростех) показал на выставке «Интерполитех-2019» новейший спортивный пистолет «Аспид» под патрон калибра 9х19 мм, созданный на платформе армейского «Удава».

21 октября в Ростехе сообщили, что пистолет для стрелков-спортсменов на платформе «Удава» получил название «Аспид». Ранее ЦНИИточмаш представлял макет спортивного пистолета калибра 9х19 мм на базе «Удава» на форуме «Армия-2019».

«То, что показывали на «Армии» – это был макет спортивного пистолета. А сейчас это уже идет с юридическим оформлением - для того, чтобы сертифицировать потом пистолет, должен быть открыт ОКР, проведены работы, составлена определенная документация. Пистолет уже как таковой сделан, сейчас идет юридическое оформление», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦНИИточмаша.

Конструктор пистолета Иван Козлов рассказал, что «Аспид» еще претерпит ряд изменений.

«Помимо того, что он здесь без предохранителя, там добавится планка под коллиматорный прицел. <...> По облику поменяется чуть-чуть рукоятка, как раз сейчас делаем хорошую промышленную форму, на следующий год уже будет с новой рукояткой», – заявил конструктор.

Напомним, 12 сентября в «Ростехе» сообщили, что новейший пистолетный комплекс «Удав» успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию, Минобороны переданы все документы для принятия пистолета на вооружение.

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