Пистолет «Удав» подготовили к передаче на вооружение

Новейший пистолетный комплекс «Удав» успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию, Минобороны переданы все документы для принятия пистолета на вооружение, сообщили в «Ростехе».

«Пистолетный комплекс «Удав» разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения госкорпорации «Ростех» успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. В настоящий момент Министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова, «пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах».

«От минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня «Удав» полностью готов к серийному производству», – подчеркнул Абрамов.

Самозарядный пистолет «Удав» калибра 9 миллиметров – полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Емкость его магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

Ранее сообщалось, что пистолет станет достойным конкурентом кольту и «Глоку».

В июне гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») Альберт Баков сообщил, что военные получили первую партию новейших пистолетов «Удав».

Напомним, в конце августа Абрамов рассказал, что новый российский пистолет «Удав» начал поставляться в войска.

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