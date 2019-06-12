В российские войска поступила первая партия новейших пистолетов «Удав»

Военные получили первую партию новейших пистолетов «Удав», сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков.

«Первая опытная партия девятимиллиметровых самозарядных пистолетов (ОКР «Удав») поставлена в войска. Идет опытная войсковая эксплуатация», – приводит его слова РИА «Новости».

Самозарядный пистолет «Удав» калибра 9 миллиметров – полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Емкость его магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

Сообщалось, что пистолет станет достойным конкурентом «Кольту» и «Глоку».

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