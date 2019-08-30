Новый пистолет «Удав» поступил в войска

Новый российский пистолет «Удав» начал поставляться в войска, сообщил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«Сейчас мы прошли государственные испытания, идет поставка в войска», – передает ТАСС слова Абрамова о новом оружии. Он добавил, что конструктору пистолета Ивану Козлову всего 26 лет.

Самозарядный пистолет «Удав» калибра 9 миллиметров – полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Емкость его магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

Сообщалось, что пистолет станет достойным конкурентом «Кольту» и «Глоку».

Напомним, 12 июня гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков сообщил, что военные получили первую партию новейших пистолетов «Удав».

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