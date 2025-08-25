Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

США начали ледокольную гонку с Россией США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности Перейти в раздел

Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности Перейти в раздел

США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел