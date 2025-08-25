  • Новость часаТрамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии
    Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России
    В Дагестане отравились десятки отдыхающих на базе отдыха
    Клишас описал механизм назначения председателя Верховного суда России
    Мессенджер МAX завершил интеграцию с мобильной электронной подписью «Госключ»
    Китайские ученые пересадили свиные легкие человеку впервые в мире
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    25 августа 2025, 19:56 • Видео

    Все уловки Зеленского по Донбассу

    Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    На Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music
    Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности нефтепровода «Дружба»
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    Альпинистку Наговицину решили не объявлять погибшей
    В «Грузинской мечте» заявили об опасности нападок на граждан России в стране
    Большой театр не добился компенсации от билетных мошенников
    Вокалист Rammstein снял клип в кишиневской психбольнице

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

    Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

