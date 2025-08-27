Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.3 комментария
В Венгрии назвали сроки восстановления поставок нефти по «Дружбе»
Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу могут быть восстановлены уже в самое ближайшее время.
Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» могут быть возобновлены 27 или 28 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявления гендиректора венгерской компании MOL Жолта Хернади. Ранее транспортировка была остановлена из-за ударов со стороны Украины.
Хернади отметил, что нефтепровод, вероятно, не заработает на полную мощность сразу. Он добавил, что в настоящее время компания MOL использует оперативные резервы для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов, однако в дальнейшем, возможно, придется использовать стратегические запасы топлива.
Если нефть не поступит по «Дружбе» до 1 сентября, Словакии придется начать использовать свои стратегические резервы и прекратить экспорт нефтепродуктов. В результате, импорт топлива в Венгрию может сократиться на 20%, и это отразится также на Украине.
Жолт Хернади подчеркнул, что при полном прекращении поставок нефти по «Дружбе» MOL не сможет обеспечить предприятия нефтью в прежних объемах за счет альтернативных маршрутов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой давления на Будапешт и угрозой энергетической безопасности страны. Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе». Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу со стороны Киева.