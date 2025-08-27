В Венгрии назвали сроки восстановления поставок нефти по «Дружбе»

Tекст: Ольга Иванова

Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» могут быть возобновлены 27 или 28 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявления гендиректора венгерской компании MOL Жолта Хернади. Ранее транспортировка была остановлена из-за ударов со стороны Украины.

Хернади отметил, что нефтепровод, вероятно, не заработает на полную мощность сразу. Он добавил, что в настоящее время компания MOL использует оперативные резервы для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов, однако в дальнейшем, возможно, придется использовать стратегические запасы топлива.

Если нефть не поступит по «Дружбе» до 1 сентября, Словакии придется начать использовать свои стратегические резервы и прекратить экспорт нефтепродуктов. В результате, импорт топлива в Венгрию может сократиться на 20%, и это отразится также на Украине.

Жолт Хернади подчеркнул, что при полном прекращении поставок нефти по «Дружбе» MOL не сможет обеспечить предприятия нефтью в прежних объемах за счет альтернативных маршрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой давления на Будапешт и угрозой энергетической безопасности страны. Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе». Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу со стороны Киева.