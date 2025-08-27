Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Путин одобрил смягчение денежно-кредитной политики при сбалансированном бюджете
Президент России Владимир Путин выразил одобрение подходу, предполагающему смягчение денежно-кредитной политики при формировании сбалансированного бюджета, отметив множество нюансов в процессе.
Президент России Владимир Путин поддержал позицию Минфина о том, что сбалансированный бюджет может дать основания для смягчения денежно-кредитной политики, передает ТАСС.
На совещании с членами правительства глава государства отметил: «Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю». Этим он отреагировал на слова министра финансов Антона Силуанова.
Силуанов, выступая на совещании, заявил, что Министерство финансов тесно взаимодействует с Центральным банком при формировании бюджетной и денежно-кредитной политики на следующие три года.
Глава Минфина подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы, сформированный в соответствии с бюджетным правилом, станет основанием для возможного смягчения политики Банком России.
Путин также сообщил, что среди экспертов, в правительстве и Центробанке идет постоянная дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности страны, пишет РИА «Новости». По словам президента, обсуждение этих вопросов крайне важно для оценки состояния реального сектора экономики.
Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной, а инфляция уже снижается.
Банк России рассматривает возможность понижения ключевой ставки в 2025 году при благоприятной экономической ситуации.