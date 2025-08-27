Путин одобрил смягчение денежно-кредитной политики при сбалансированном бюджете

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Минфина о том, что сбалансированный бюджет может дать основания для смягчения денежно-кредитной политики, передает ТАСС.

На совещании с членами правительства глава государства отметил: «Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю». Этим он отреагировал на слова министра финансов Антона Силуанова.

Силуанов, выступая на совещании, заявил, что Министерство финансов тесно взаимодействует с Центральным банком при формировании бюджетной и денежно-кредитной политики на следующие три года.

Глава Минфина подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы, сформированный в соответствии с бюджетным правилом, станет основанием для возможного смягчения политики Банком России.

Путин также сообщил, что среди экспертов, в правительстве и Центробанке идет постоянная дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности страны, пишет РИА «Новости». По словам президента, обсуждение этих вопросов крайне важно для оценки состояния реального сектора экономики.

Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной, а инфляция уже снижается.

Банк России рассматривает возможность понижения ключевой ставки в 2025 году при благоприятной экономической ситуации.