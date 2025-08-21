ЦБ допустил снижение ключевой ставки до конца 2025 года

По его словам, Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в 2025 году, если экономическая ситуация будет развиваться по базовому сценарию, сообщает РИА «Новости». Ганган в интервью «Российской газете» отметил: «Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями».

Он подчеркнул, что проинфляционные риски сохраняются, в том числе из-за геополитических факторов. ЦБ будет принимать дальнейшие решения осторожно и с учетом поступающей информации. По словам Гангана, в базовом прогнозе Центробанка не заложено повышение ключевой ставки, однако при изменении ситуации этот вариант также не исключается.

Регулятор рассматривает несколько альтернативных сценариев развития ситуации для того, чтобы быть готовым действовать в любых условиях. Тем не менее, основной акцент делается именно на базовый сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центральный Банк объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.