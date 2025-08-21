Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
ЦБ допустил снижение ключевой ставки до конца 2025 года
Банк России рассматривает возможность понижения ключевой ставки в 2025 году, если экономическая ситуация будет соответствовать базовому сценарию, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
По его словам, Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в 2025 году, если экономическая ситуация будет развиваться по базовому сценарию, сообщает РИА «Новости». Ганган в интервью «Российской газете» отметил: «Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями».
Он подчеркнул, что проинфляционные риски сохраняются, в том числе из-за геополитических факторов. ЦБ будет принимать дальнейшие решения осторожно и с учетом поступающей информации. По словам Гангана, в базовом прогнозе Центробанка не заложено повышение ключевой ставки, однако при изменении ситуации этот вариант также не исключается.
Регулятор рассматривает несколько альтернативных сценариев развития ситуации для того, чтобы быть готовым действовать в любых условиях. Тем не менее, основной акцент делается именно на базовый сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным.
