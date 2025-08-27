  • Новость часаВо Владикавказе предотвратили поджог самолета
    Пошлины США против Индии форсируют ее сближение с Россией и Китаем
    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса
    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    Российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование
    Путин присвоил звание «гвардейских» двум воинским подразделениям
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    Ереван ответил Баку об изменении конституции
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    31 комментарий
    27 августа 2025, 18:27 • Новости дня

    Напавший на полицейских в Москве оказался членом ИГИЛ

    Напавший на полицейских в Москве оказался террористом

    Tекст: Евгения Караваева

    Личность мужчины, напавшего на сотрудников полиции на Щелковском шоссе, установлена – им оказался бывший участник террористической организации ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).

    Мужчина, напавший на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, оказался террористом, передает «Газета.ру». Задержанный – 25-летний Шеравган Кунджумов. Впервые он вступил в ряды исламистов еще в 2017 году и вместе с подельниками готовил теракты в ряде регионов России.

    Как уточняется, Кунджумов лично изготавливал взрывные устройства, которые планировалось применить на объектах транспорта и в торговых центрах. В арсенале у членов группы были автоматы, пистолеты и гранаты. Однако в августе 2017 года силовики нашли тайник с оружием, после чего в течение нескольких дней задержали всех участников.

    Все члены ячейки получили длительные сроки заключения, а Кунджумов недавно освободился. 27 августа мужчина напал с ножом на полицейских на Щелковском шоссе у остановки «Хроматрон», поджег два предмета и оказывал сопротивление при задержании. Сейчас он находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участник процесса на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Мосгорсуде заявил, что одного из нападавших на «Крокус Сити Холл» смогли обезвредить двое мужчин.

    ФСБ задержала жителя Крыма за оправдание теракта на Крымском мосту.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире сравнил президента Польши Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом, вызвав резкую реакцию политиков страны, сообщает Polsat News.

    Польские политики потребовали извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире телеканала Polsat News оскорбил президента страны Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости».

    Мазуренко использовал тюремный жаргон, сравнив Навроцкого с криминальным авторитетом, что вызвало возмущение ведущей. Она потребовала от Мазуренко извинений, однако тот не только отказался, но и вновь оскорбил президента, а также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

    Инцидент вызвал широкий резонанс среди польских политиков. Экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал Мазуренко «поблагодарить за гостеприимство» и отправиться на фронт, чтобы «по-настоящему поддержать свою родину». Советник польского президента Блажей Побожи заявил, что выступление Мазуренко лишь подтверждает необходимость ужесточения правил выдачи гражданства Польши для украинцев.

    Скандал произошел вскоре после заявления президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неприязнь к украинцам станет решающим фактором на выборах в Польше. Польские эксперты объяснили рост антипатии к украинцам историческими и экономическими причинами. Сообщалось, что польские соцсети зафиксировали максимальный уровень неприязни к украинцам за три года.

    Комментарии (22)
    26 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    Захарова процитировала Высоцкого, ответив на угрозу Евросоюза

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность ограничений для российских дипломатов в Евросоюзе, пообещала зеркальные меры в духе цитаты из песни Владимира Высоцкого.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное ограничение свободы передвижения российских дипломатов в странах Евросоюза, передает ТАСС. Она подчеркнула, что в случае подобных мер Москва примет зеркальные ответные шаги в отношении европейских дипломатов.

    Захарова процитировала песню Владимира Высоцкого, заявив: «Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут «подседланы и стреножены» в ответ». По словам представителя МИД, дипломатические ограничения не останутся без ответа со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о том, что возможные ограничения для российских дипломатов могут стать частью 19-го пакета санкций Евросоюза.

    Комментарии (12)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа
    Опубликовано видео с дрона живой Наговицыной у пика Победы 19 августа
    @ @natalina_1022

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Видеооблет пика Победы, сделанный FPV-дроном 16 и 19 августа, зафиксировал, что Наталья Наговицына была в сознании и даже приветствовала летательный аппарат.

    Пилот FPV-дрона, проводивший облет пика Победы 16 и 19 августа 2025 года, опубликовал соответствующие кадры в своем Instagram (запрещен в России, продукт компании Meta, признанной экстремистской), передает портал Mountain.ru.

    На опубликованных кадрах видно, что Наталья Наговицына в эти даты была жива, находилась в сознании и проявляла активность. В частности, она махала рукой прилетевшему дрону из своей разорванной палатки.

    В подписи к видео пилот указал, что облет проводился специально для фиксации состояния участников экспедиции на пике Победы и для документирования происходящего. По словам пилота, «на видео отчетливо видно, что Наговицына в те дни была активна и в сознании».

    Данные кадры подтверждают, что вплоть до 19 августа 2025 года Наговицына была жива.

    Следственный комитет начал проверку обстоятельств получения травмы альпинисткой Натальей Наговицыной на пике Победы в Киргизии.

    Операция по спасению Наговицыной, которая оставалась без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно.

    Спуск альпинистки с пика Победы оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

    Комментарии (33)
    27 августа 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в оплате «индульгенции» для Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своеобразную «индульгенцию» на свои же деньги.

    Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своего рода индульгенцию, причем оплатили ее из собственных средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что западные страны, по ее словам, не борются с причинами преступлений, а легализуют их, надеясь таким образом уменьшить количество подобных случаев.

    «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]», – сказала Захарова.

    По словам представителя МИД, за эту «индульгенцию», находящуюся вне правового поля, Зеленский якобы расплатился жизнями украинцев. Захарова считает, что обсуждать ответственность Зеленского бессмысленно, а объяснять ситуацию необходимо мировому сообществу, а также тем, кто поставляет ему оружие и финансовые средства.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Владимир Зеленский отметил, что будущее нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 10:44 • Новости дня
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанный в столице иностранный гражданин, атаковавший стражей порядка, поступил так из-за ненависти к сотрудникам полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Мотивом нападения иностранного гражданина на полицейских в Москве стала ненависть к полиции, сказал собеседник ТАСС.

    Задержанного отправят на психиатрическую экспертизу для определения его состояния.

    СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    В среду в столице агрессивный мужчина с ножом попытался атаковать полицейских, его задержали.

    До этого в Омской области мужчина с молотком напал на пассажирскую маршрутку после конфликта на дороге.

    До этого в Нижегородской области мужчина с бензопилой атаковал прохожего.

    Комментарии (25)
    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    Комментарии (27)
    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (20)
    26 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Сийярто: Зеленский координировал атаки на нефтепровод «Дружба» с фон дер Ляйен
    Сийярто: Зеленский координировал атаки на нефтепровод «Дружба» с фон дер Ляйен
    @ ANDREI LIANKEVICH/EPA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава венгерского МИД считает маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» наносились без координации между Киевом и руководством Евросоюза.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил сомнение в том, что Киев мог атаковать нефтепровод «Дружба» без ведома Еврокомиссии и ее председателя Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Очень сложно представить, чтобы этот вопрос (об атаках на нефтепровод «Дружба») не возник между Зеленским и фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами».

    Сийярто отметил, что Владимир Зеленский и европейские лидеры часто находятся на связи и обсуждают множество вопросов, что, по его мнению, делает невозможным отсутствие координации по такому важному инциденту, как атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру.

    Министр напомнил, что Еврокомиссия ранее давала письменные гарантии по защите критических объектов энергоснабжения Евросоюза от атак извне, однако после трех обстрелов нефтепровода со стороны украинских военных в течение короткого времени не последовало никаких публичных заявлений от Брюсселя.

    Сийярто подчеркнул, что сложно поверить в отсутствие обсуждения вопроса атак на «Дружбу» между фон дер Ляйен, европейскими лидерами и Зеленским, даже если оно было кратким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой давления на Будапешт и угрозой энергетической безопасности страны.

    Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

    Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу со стороны Киева

    Комментарии (4)
    27 августа 2025, 08:15 • Новости дня
    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС

    Против экс-замглавы Минобороны Иванова возбуждено новое уголовное дело

    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело, у него дома обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы оружия СС и люфтваффе, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Новое уголовное дело о незаконном хранении оружия в отношении Иванова возбудили следственные органы, сообщил собеседник ТАСС.

    Обвинение пока официально не предъявили, но сам Иванов давал пояснения по этому факту.

    В доме Иванова нашли модифицированные карабины «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и переделанный автоматический пистолет Стечкина (АПС). Всего у экс-замминистра обнаружили 26 единиц огнестрельного и холодного оружия.

    Коллекция включала пистолеты, мечи, шпаги, кортики, а также образцы оружия офицеров СС и люфтваффе. Среди предметов – пистолет 1879 года, ружье первой трети XIX века, кортик люфтваффе 1937 года, штык-тесак образца 1878 года, французская сабля XI века, а также шпага под трость и трость-стилет XIX века.

    Генпрокуратура считает, что Иванов приобретал антикварное оружие на преступные доходы.

    Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Тимур Иванов и другие подозреваемые дела об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В середине марта Басманный суд Москвы продлил арест Иванову. Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Иванова.

    Комментарии (18)
    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    Комментарии (7)
    26 августа 2025, 19:24 • Новости дня
    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море

    ERR: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море

    СМИ: Атаковавшие Ленобласть дроны могли стартовать с судов в Балтийском море
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Появилась версия, что беспилотники, атаковавшие Северо-Запад России, могли стартовать с сухогрузов в Балтийском море, также рассматривается использование воздушного пространства Эстонии.

    Беспилотники, атаковавшие Петербург и Ленинградскую область, могли быть запущены с сухогрузов в Балтийском море, пишет Life со ссылкой на издание ERR. Также рассматривается версия, что для их перелета было использовано воздушное пространство Эстонии. Один из дронов был обнаружен на территории этой страны.

    По информации ERR, утром в воскресенье житель Эстонии обнаружил фрагменты беспилотника в районе Тартумаа, недалеко от города Тарту. В результате происшествия никто не пострадал. Официальные лица подтвердили, что найденный аппарат был украинского производства и предназначался для атаки на объекты в Петербурге.

    В эстонской полиции считают, что причиной сбоя в навигации дрона могла стать работа российских средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих GPS-сигналы. Специалисты продолжают изучать обстоятельства инцидента и возможные маршруты запуска беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-востоке Эстонии в волости Эльва были найдены обломки дрона, который, по предварительной информации, мог прилететь с территории Украины.

    Комментарии (15)
    27 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    Комментарии (18)
    26 августа 2025, 20:14 • Новости дня
    Названы сроки вступления в силу инициативы о «российской полке»

    Закон о минимальной квоте российских товаров запланирован на март 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минпромторге РФ предложили установить минимальную квоту на российские непродовольственные товары в торговых сетях с марта 2026 года.

    Как сообщает ТАСС, законопроект о так называемой «российской полке» опубликован Минпромторгом РФ на портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает, что торговые сети должны будут выделять минимальное место на полках для российских непродовольственных товаров.

    В пояснительной записке отмечается: «Хозяйствующие субъекты... обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании».

    В тексте законопроекта содержится прямое указание на дату вступления документа в силу: «Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на прилавках магазинов Дальнего Востока появилось пиво производства КНДР, стоимость бутылки составляет около 160 рублей.

    Оппозиционный депутат парламента Армении Гарник Даниелян сообщил о сотнях фур с сельхозпродукцией, следовавших в Россию, которые вернулись назад или находились в простое из-за отсутствия решения по дальнейшему движению.

    Американские власти заявили об угрозе удушья и смерти для маленьких детей из-за поддельных плюшевых кукол Labubu.

    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 07:52 • Новости дня
    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области
    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что иностранцы устроили игру в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области, сообщили в пресс-службе СК России.

    СК организовал проверку по факту возможного осквернения мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Косая Гора в Тульской области, передает ТАСС.

    Поводом стали публикации в соцмедиа о том, что мигранты играли в бейсбол на территории мемориала.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тульской области доложить о ходе проверки по данному факту. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и изучают информацию, размещенную в интернете.

    В июле в ЯНАО местного жителя осудили за сброс трупа лисы в Вечный огонь.

    Ранее в Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем, было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

    Комментарии (20)
    27 августа 2025, 16:22 • Новости дня
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    @ Vladimir Voronin/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал включение республики в Советский Союз как насильственный процесс, заявив, что речь шла об «оккупации» и «вторжении».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение страны в состав Советского Союза «вторжением» и «оккупацией», об этом передает Общественная служба новостей, ссылаясь на интервью Алиева изданию «Аль-Арабия».

    Во время беседы Алиев подчеркнул, что не считает Баку ответственным за ухудшение отношений с Москвой. По его словам, Азербайджан действует «конструктивно и законно», однако не намерен терпеть «агрессии или неуважения».

    Алиев также заявил, что Баку ожидает от России открытия причин крушения самолета в Актау.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую субботу в телефонном разговоре министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.

    Комментарии (42)
