Сальдо: При обстрелах Херсонской области один человек погиб, двое ранены
В результате обстрелов в Херсонской области один человек погиб, двое были госпитализированы, четыре населенных пункта остались без электроснабжения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
Один человек погиб и двое были ранены в ходе обстрелов ВСУ территории Херсонской области, сообщил в Telegram-канале Сальдо.
По его словам, за последние сутки один житель области погиб, а двоих госпитализировали в Алешкинскую больницу с ранениями. Также отмечается, что в селе Раденск были повреждены два жилых дома, однако жертв и пострадавших среди местных жителей там нет.
Из-за обстрелов в Раденске произошло отключение электроснабжения, четыре населенных пункта Алешкинского муниципального округа остаются без света.
Ранее в результате обстрела Чернянского моста на трассе Мелитополь – Херсон погибли женщина и ребенок.
Мирный житель пострадал при обстреле Алешек в Херсонской области.
До этого семь человек получили ранения в результате украинского удара по региону во вторник.