    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение
    Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    Путин удивился должности девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    Возле Курской АЭС сбит украинский дрон с взрывчаткой
    Порт Усть-Луга в Ленобласти атаковали украинские беспилотники
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    24 августа 2025, 09:58

    Мирный житель ранен при обстреле ВСУ Алешек Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате артиллерийских и дроновых атак ВСУ по Херсонской области пострадал один мирный житель, повреждены жилые дома сразу в нескольких населенных пунктах.

    Один мирный житель получил ранения в результате обстрела города Алешки в Херсонской области со стороны украинской армии, передает РИА «Новости». По данным экстренных служб, за последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли 69 ударов с применением беспилотников и ствольной артиллерии по гражданским объектам региона.

    В результате обстрелов в поселке Великая Лепетиха поврежден частный дом, а в Новой Каховке пострадал многоквартирный дом. Представитель экстренных служб сообщил: «В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Так же было зафиксировано девять ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов. Таким образом общее число ударов составило 69».

    Всего под обстрелы попали 12 населенных пунктов: Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Голая Пристань, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Малая Лепетиха и Корсунка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо сообщил о росте числа атак украинских дронов на гражданское население в Херсонской области. Западные инструкторы форсируют Днепр, жертвуя солдатами ВСУ.

    23 августа 2025, 15:04
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Среди украинских подразделений, сдавших Клебан-Бык, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», сообщили боец 103-го полка «Южной» группировки ВС России с позывным Пенза,

    Среди украинских подразделений, сдавших населенный пункт Клебан-Бык, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», передает РИА «Новости». Об этом рассказал военнослужащий 103-го полка «Южной» группировки войск России с позывным Пенза.

    По его словам, ВСУ располагают рядом хорошо подготовленных подразделений, которые прошли обучение на Западе, в том числе «Птицы Мадьяра», работавшие в этом направлении. Военный отметил, что человеческая воля оказалась сильнее, чем возможности любой техники.

    Он также подчеркнул, что район Клебан-Быка отличается особенностями рельефа, такими как обилие открытых территорий, лесополос, терриконов, а также присутствием промышленных объектов, включая шахты.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Клебан-Бык.

    Группировка «Запад» освободила Среднее в Донецкой народной республике.

    23 августа 2025, 15:03
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР

    Военкор Громов: ВС России стали ближе к освобождению всей краматорско-славянской агломерации

    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение села Среднее в ДНР говорит о продвижении в сторону города Красный Лиман с целью дальнейшего освобождения всей краматорско-славянской агломерации, заход в Клебан-Бык позволит ВС России развивать наступление в сторону Константиновки, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов.

    «Освобождение села Среднее в ДНР говорит в первую очередь о продвижении в сторону города Красный Лиман, который мы уже контролировали в 2022 году. Тогда планировалось, что это будет одна из точек для продвижения на Славянск и Краматорск. И сегодня задача по освобождению краматорско-славянской агломерации никуда не делась. Дальнейшая операция будет очень трудна без овладения Красным Лиманом и если ВС России не встанут по реке Северский Донец», – считает военкор Федор Громов.

    Освобождение поселка Клебан-Бык, который расположен примерно в девяти километрах к югу от города Константиновка в бывшем Краматорском районе Донецкой области, произошло в рамках задачи по «полной зачистке пространства между, условно говоря, Торецком и Клебан-Быкским водохранилищем».

    «Освобождение Клебан-Быка означает, что путей отхода с этого пространства у украинских войск практически нет, только через водохранилище. Соответственно, задача наших войск заключается в том, чтобы встать по линии водохранилища и опереться на естественный природный рубеж. Таким образом мы сможем развивать наступление в сторону Константиновки», – добавил собеседник.

    При освобождении населенного пункта Клебан-Бык бойцы ВС России заходили с разных направлений, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как пояснил Громов, такая тактика стала применяться «относительно недавно по той простой причине, что у Украины не хватает пехоты».

    «В 2022-2023 годах такое было практически невозможно. В прошлом году заходить в населенный пункт с разных направлений удавалось от случая к случаю, потому что у ВСУ было достаточно мотивированной пехоты, которая могла держать линию фронта. Сейчас у противника такой возможности почти нет», – объяснил военкор.

    То, что относительно Константиновки Клебан-Бык находится на возвышенности, позволяет усилить огневой контроль города. «Сейчас российские войска держат Константиновку под неполным огневым контролем. Для решения поставленной задачи необходимо продвижение от наших текущих позиций в районе Часова-Яра на четыре-пять километров. В таком случае появится устойчивый огневой контроль путей снабжения этого города», – сказал Громов.

    Военкор напомнил, что Константиновка – достаточно большой город, в нем есть крупные промзоны. «Оптимальным вариантом освобождения было бы отсечение всех путей подвоза и вынуждение ВСУ выйти оттуда, как происходило уже в Курской области, когда украинским бойцам отрезали снабжение и они были вынуждены отойти, чтобы не попасть в котел», – отметил спикер. 

    По данным Минобороны, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). По оценке наблюдателей, в окружении там находится около трех тысяч солдат ВСУ из двух бригад.

    По информации ведомства, в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка в ДНР поражена живая сила противника и техника трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

    Населенный пункт Среднее в ДНР освободили военнослужащие российской группировки «Запад». Как пишет в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, до начала боевых действий в Среднем проживало около 150 человек. Село расположено на берегу реки Нитриус в 17 километрах к западу от ранее освобожденных Тернов, в 15 километрах к северо-западу от Красного Лимана и в 27 километрах к северу от Славянска.

    23 августа 2025, 17:40
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    23 августа 2025, 18:14
    Российские войска подошли к окраинам Купянска

    ВС России вплотную приблизились к Купянску в Харьковской области

    Российские войска подошли к окраинам Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России вплотную приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои на фоне переброшенных туда резервов противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Российские подразделения вплотную подошли к окраинам Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    По словам главы российской администрации в регионе Виталия Ганчева, в районе города продолжаются активные боевые действия, а противник стягивает дополнительные резервы и оказывает серьезное сопротивление.

    Он также уточнил, что ситуация в Волчанске остается крайне сложной, однако российские военные удерживают позиции и регулярно срывают ротацию противника. По словам Ганчева, ВСУ периодически пытаются подтянуть резервы, но российские военнослужащие не дают возможности пополнить запасы боекомплекта и силы.

    Ранее подразделения ВС России взяли под контроль направления снабжения под Купянском.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о захвате позиций ВСУ под Купянском.

    Российские войска ранее провели успешный рейд в тылу ВСУ под Купянском.

    23 августа 2025, 20:23
    Экс-офицер ВСУ рассказал о критическом состоянии бригад на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые подразделения ВСУ у линии фронта укомплектованы всего на треть, что затрудняет выполнение даже оборонительных задач, несмотря на поступающие приказы наступать, заявил экс-начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии «Азов» (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ) Богдан Кротевич.

    Боевые части Вооруженных сил Украины укомплектованы лишь на треть и практически не способны вести оборону, заявил бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии «Азов» (группировка признана террористической организацией и запрещена в России) Богдан Кротевич, передает ТАСС.

    В эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) он подчеркнул, что ВСУ постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции.

    По словам Кротевича, так называемые резервы представляют собой не новые подразделения, а переброску имеющихся сил с одного участка линии фронта на другой. Он уверен, что даже массовая мобилизация не поменяет ситуацию в долгосрочной перспективе – 100 тыс. новых военнослужащих смогут изменить положение лишь на пару недель, после чего потери снова приведут к нехватке личного состава.

    Ранее российские военные перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в Донецкой Народной Республике. В ответ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в район Доброполья резервы, включая переброшенный туда корпус «Азова».

    Ранее в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска в ДНР наблюдалось резкое ухудшение положения для ВСУ.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.

    Мобилизованные солдаты ВСУ исчезли под Сумами спустя десять дней службы.

    23 августа 2025, 14:21
    Попавший в плен польский наемник рассказал о деде из вермахта
    Попавший в плен польский наемник рассказал о деде из вермахта
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, попавший в плен на Украине, рассказал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Бывший украинский наемник из Польши Кшиштоф Флачек, ранее взятый в плен на Украине, сообщил, что его дед во время Второй мировой войны был вынужден служить в вермахте, передает РИА «Новости». Флачек при этом отметил, что его дед оказался в немецкой армии по принуждению.

    В настоящее время Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном бывшими военными ВСУ, которые теперь ведут борьбу против украинских властей.

    Минобороны России неоднократно сообщало, что киевские власти используют иностранных наемников как «пушечное мясо», а российская армия продолжит уничтожать их на всей территории Украины. В интервью иностранные наемники отмечали плохую координацию со стороны ВСУ и высокие риски для жизни из-за интенсивности боев.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что страны Запада закрепили себя как участники конфликта на Украине из-за направления наемников. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что некоторые страны отправляют на Украину профессиональных военных под видом наемников.

    Ранее ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска.

    До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    В СВР заявили, что украинские власти исключают граждан Европы, сражавшихся против ВСУ, из официальных списков на обмен пленными.

    23 августа 2025, 14:46
    Минобороны показало кадры удара «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР

    ВС России нанесли удар «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава, сообщило Минобороны России.

    Российская армия нанесла групповой удар по временным пунктам размещения украинских военных на территории Донецкой Народной Республики, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В атаках использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотники «Герань».

    По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены четыре реактивные системы залпового огня, три танка, до семи боевых разведывательных машин, до 22 боевых машин пехоты, до 20 единиц автотранспорта и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

    Также ликвидированы склад боеприпасов, командный пункт, укрытие для личного состава, а потери среди украинских военнослужащих превысили 600 человек.

    Ранее российские войска поразили пункт ССО ВСУ в Сумской области.

    Минобороны показало уничтожение танка Leopard на Купянском направлении.

    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области.

    23 августа 2025, 12:34
    Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
    Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике (ДНР).

    Южной группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Червоного, Северска, Миньковки, Васюковки, Марково, Берестока, Дроновки, Свято-Покровского, Николаевки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Ольговки, Купянска, Андреевки, Осиново, Ковшаровки Харьковской области, Карповки, Кировска и Колодезей ДНР.

    При этом потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре броемашины, в том числе французский бронетранспортер VAB, американские бронеавтомобиль MaxxPro и бронемашина HMMWV. Уничтожены артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Старой и Новой Гуты, Павловки, Новой Сечи, Кондратовки, Варачино и Юнаковки Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Грановым, Ветеринарным, Охримовкой и Волчанском.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Димитрова, Красноармейска, Белицкого, Сухого Яра, Муравки, Родинского, Новопавловки, Чунишино ДНР и Филии Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 430 военнослужащих, девять бронемашин, включая британские бронетранспортер Spartan и Mastiff. Уничтожены три артиллерийских орудия и две израильские радиолокационные станции RADA, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Культурного, Полтавки, Зеленого Гая Запорожской области, Новохатского, Камышевахи ДНР, Новониколаевки, Запорожского и Великомихайловки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М198, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

    За день до этого они освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. А ранее освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР.

    24 августа 2025, 08:28
    Минобороны сообщило о сбитии 95 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 24 августа системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 95 аппаратов над различными областями страны, сообщило Минобороны России.

    За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. По данным Минобороны, атаки происходили над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили боевой дрон ВСУ рядом с Курской АЭС. ПВО в Ленинградской области уничтожили десять беспилотников над портом Усть-Луга. В Смоленской области ночью отразили атаку БПЛА.

    24 августа 2025, 05:52
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    24 августа 2025, 05:10
    Польский наемник ВСУ рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Польский наемник ВСУ Флачек рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    «Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: «Привет, я украинский солдат». Они взяли меня: «Давай спрячемся в норе в земле», – рассказал Флачек РИА «Новости».

    Через полчаса солдаты, которые спрятали поляка в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.

    Флачек перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших солдат ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

    Напомним, ранее Флачек рассказывал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска. До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    23 августа 2025, 18:47
    Ганчев сообщил о присутствии британских офицеров среди наемников ВСУ

    Ганчев заявил о работе иностранных наемников и британских офицеров на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Интернациональный состав наемников, включая британских офицеров, действует в рядах ВСУ на территории Харьковской области, выполняя консультативные функции, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, рассказал, что ряды Вооруженных сил Украины в регионе пополнили наемники из разных стран, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди них есть граждане Грузии, стран Прибалтики, Польши, а также британские офицеры, которые выступают консультантами и специалистами.

    Ганчев отметил, что британские офицеры играют роль советников, помогая координировать действия иностранных наемников. Он подчеркнул, что присутствие такого интернационального состава свидетельствует о широком привлечении зарубежных сил к боевым действиям на стороне ВСУ.

    Министерство обороны России ранее неоднократно заявляло о системном использовании украинскими властями иностранных наемников, которых часто отправляют на передовую в качестве так называемого «пушечного мяса». Российские военные, по данным ведомства, продолжают уничтожать такие формирования по всей территории Украины.

    В интервью некоторые иностранные наемники признавали слабую координацию с украинским командованием и тяжелые условия боевых действий. Они отмечали, что уровень опасности на Украине значительно выше, чем в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что участие западных наемников закрепило за странами Запада статус стороны конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что отдельные государства направляют кадровых военных на Украину под видом наемников.

    Ранее на Украине появилась новая структура в рядах ВСУ, которую формируют латиноамериканские и испаноговорящие наемники. Наемников привлекают через социальные сети.

    24 августа 2025, 04:27
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие, сообщили источники WSJ.

    «Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица США, что ограничивает возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с  Москвой», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета уточняет, что процедура одобрения на высоком уровне Министерством обороны, о которой еще не сообщалось, не позволяет Украине запускать любые американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России с конца весны.

    «Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила запрет на подобное», – сообщили WSJ два официальных лица.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал  Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    23 августа 2025, 21:03
    Число сбежавших солдат ВСУ в Румынию сравнялось с армейским корпусом

    Tекст: Вера Басилая

    Бегство украинских военнослужащих в Румынию с начала спецоперации сопоставимо по численности с полноценным армейским корпусом, сообщили в силовых структурах.

    Число украинских военнослужащих, покинувших страну и перебравшихся в Румынию с начала спецоперации, может достигать 26 тысяч, сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что это количество соответствует целому армейскому корпусу, что объясняет активизацию укрепления западных рубежей Киевом.

    По данным статистики Госпогранслужбы Украины, с начала 2025 года в Румынию сбежало около 5 тыс. человек, чего достаточно для формирования механизированной бригады. Было также отмечено, что за попытки незаконного пересечения границы задержано более 6 тыс. украинцев.

    Ранее сообщалось, что массовое дезертирство остается одной из главных проблем в ВСУ, при этом ежемесячно заводится почти 20 тыс. дел по фактам самовольного оставления части. По информации силовиков, принудительно мобилизованным военнослужащим часто не предоставляют отпуска, чтобы снизить риски побегов. Основными причинами дезертирства называются слабое командование, низкая мотивация и тактика «мясных штурмов».

    Ранее в подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на северо-востоке Украины зафиксировали массовый самовольный уход военнослужащих из части.

    Украинские силовые структуры усилили патрули и проверки на фоне роста случаев самовольных уходов мобилизованных из рядов ВСУ.

    Группа украинских мобилизованных из 71-й бригады исчезла после отправки на боевое задание в районе Нижней Сыроватки близ Сум.

    23 августа 2025, 17:37
    ВС России спасли семью с ребенком из Клебан-Быка в ДНР

    Российские штурмовики спасли семью с ребенком в селе Клебан-Бык в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные эвакуировали мужчину, женщину и ребенка ночью из села Клебан-Бык в ДНР, оказав им медицинскую помощь, рассказал фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Шахтер.

    Военнослужащие Южной группировки войск спасли семью с ребенком из села Клебан-Бык в ДНР, передает ТАСС. По словам фельдшера 103-го полка с позывным Шахтер, семья самостоятельно вышла к российским штурмовикам и сообщила, что они мирные жители, после чего их вывели из поселка в темное время суток.

    Военнослужащий уточнил, что у всех членов семьи были осколочные ранения и ссадины, однако серьезных травм удалось избежать. Перед эвакуацией бойцы оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

    Штурмовик 103-го полка с позывным Симба рассказал, что после отхода из Клебан-Быка украинские военные наносили удары по домам с мирным населением, чтобы не допустить утечки информации о своих позициях и действиях.

    «Украинские военные прекрасно знают, где и в каких подвалах и домах есть мирняк, координаты. Не церемонятся. Они понимают, что нам сдадут всю информацию: кто был, где был, как, что делал. И поэтому их не берегут», – заявил Симба.

    Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Клебан-Бык в ДНР.

    Спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» оказался среди сдавших Клебан-Бык.

    24 августа 2025, 07:28
    «Северяне» объяснили отсутствие активности ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Теткинском и Глушковском участках фронта, а также в районе Юнаковки на Сумском направлении ВСУ за сутки активных действий не предпринимали, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30% до 40%. Такая цифра – результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское)», –  сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    По всему Сумскому фронту работает артиллерия группировки войск «Север» и авиация ВКС России. Штурмовые группы ВДВ продвигаются в Юнаковке и практически вышли на юго-западные границы населенного пункта.

    «В Юнаковке «Северяне» значительно продвинулись в южном и юго-западном направлениях, овладев 14 зданиями в и двумя позициями в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило до 400 м», – добавили военнослужащие.

    На Харьковском направлении, сломив упорное сопротивление ВСУ, бойцы продвинулись в лесу западнее Синельниково на 200 м и заняли опорный пункт. На участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись на 600 м по лесным массивам в направлении Хатнее.

    «В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник предпринял одну попытку контратаки. Район формирования штурмовой группы вскрыт разведкой, нанесено огневое поражение, атака сорвана. Есть продвижения в районе Тихого на востоке города», – сказано в посте.

    За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ находятся на передовых позициях в Сумской области без ротации до трех месяцев, причем даже раненые остаются в строю, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

