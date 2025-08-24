До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.4 комментария
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ Алешек Херсонской области
В результате артиллерийских и дроновых атак ВСУ по Херсонской области пострадал один мирный житель, повреждены жилые дома сразу в нескольких населенных пунктах.
Один мирный житель получил ранения в результате обстрела города Алешки в Херсонской области со стороны украинской армии, передает РИА «Новости». По данным экстренных служб, за последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли 69 ударов с применением беспилотников и ствольной артиллерии по гражданским объектам региона.
В результате обстрелов в поселке Великая Лепетиха поврежден частный дом, а в Новой Каховке пострадал многоквартирный дом. Представитель экстренных служб сообщил: «В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Так же было зафиксировано девять ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов. Таким образом общее число ударов составило 69».
Всего под обстрелы попали 12 населенных пунктов: Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Голая Пристань, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Малая Лепетиха и Корсунка.
