Истребители Британии и США сели на японский эсминец в рамках учений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские учения с участием США, Британии, Японии, Австралии, Испании и Норвегии завершились 12 августа в западной части Тихого океана, передает РИА «Новости».

В последний день маневров истребители F-35B ВМС США и Великобритании осуществили посадку на японский эсминец «Кага». Японское командование заявило: «Британские и американские истребители F-35B только что провели посадку на эсминец «Кага». Японские силы самообороны тесно взаимодействовали со странами-единомышленницами, включая Великобританию, США, Австралию, Испанию и Норвегию, с целью повышения оперативной совместимости и укрепления сотрудничества на море в ходе данных маневров».

В ходе учений были отработаны тактические задачи, включая маневры PHOTOEX, когда корабли и самолеты выстраиваются для совместного фото. Основная цель маневров заключалась в улучшении взаимодействия военно-морских сил стран-участников.

