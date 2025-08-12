  • Новость часаФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    Конец нефтяной эры признан ошибочным
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского
    Эксперт объяснил системные удары ВС России по сумской Шостке
    В Госдуме собрались изменить подход к домашнему заданию в школах
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км у Доброполья
    Россия и Бразилия договорились о координации перед угрозой санкций США
    Религиовед: Запрещенная книга ДУМ РФ романтизирует террористов Кавказа
    Захарова заявила о планах Запада монополизировать искусственный интеллект
    Стало известно о ежемесячных переводах окружением Зеленского крупных сумм денег в ОАЭ
    Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    13 комментариев
    12 августа 2025, 09:51

    Истребители Британии и США сели на японский эсминец в рамках учений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Военно-морские учения с участием США, Британии, Японии, Австралии, Испании и Норвегии завершились 12 августа в западной части Тихого океана, передает РИА «Новости».

    В последний день маневров истребители F-35B ВМС США и Великобритании осуществили посадку на японский эсминец «Кага». Японское командование заявило: «Британские и американские истребители F-35B только что провели посадку на эсминец «Кага». Японские силы самообороны тесно взаимодействовали со странами-единомышленницами, включая Великобританию, США, Австралию, Испанию и Норвегию, с целью повышения оперативной совместимости и укрепления сотрудничества на море в ходе данных маневров».

    В ходе учений были отработаны тактические задачи, включая маневры PHOTOEX, когда корабли и самолеты выстраиваются для совместного фото. Основная цель маневров заключалась в улучшении взаимодействия военно-морских сил стран-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский истребитель F-35B совершил экстренную посадку в аэропорту Японии. Япония разместила первые F-35B для использования на своих авианосцах. В Японии потерпел крушение истребитель F2.

    11 августа 2025, 14:46
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства с 2026 года

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Комментарии (12)
    12 августа 2025, 00:40
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Приходько: ВСУ атаковали Горловку, два медика скорой погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:21
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 23:13
    Военкомы до смерти избили пенсионерку в Винницкой области Украины

    На Украине сотрудники ТЦК до смерти забили 72-летнюю пенсионерку

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилая жительница села Бабчинцы умерла в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, которые обвиняли ее в поддержке уклонистов.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Винницкой области до смерти избили 72-летнюю женщину, передает ТАСС. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, инцидент произошел после того, как военкомы заподозрили пенсионерку в помощи уклонистам, считая, что она знала место их нахождения и приносила им еду.

    Когда сотрудники попытались насильно доставить женщину в военкомат для допроса, она отказалась подчиниться.

    «Тогда один из людоловов ударил сопротивляющуюся женщину по голове», – рассказал Азаров. По его словам, женщина, которую звали София Мак, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где позже скончалась.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Украинские медиа регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов между гражданами и военкомами, часть которых завершается травмами либо гибелью мирных жителей, включая женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волынской области женщина забралась на крышу движущегося микроавтобуса украинского военкомата, чтобы помешать мобилизации мужа.

    В Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК начнут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 11:16
    Разработчик испытал обновленный лучемет «Посох» на стальных листах

    Обновленный лучемет «Посох» прожег стальной лист за 0,1 секунды

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная лазерная установка «Посох» смогла прожечь стальной лист толщиной 10 мм за 0,1 секунды на дистанции 50 метров, что в 15 раз быстрее предыдущего результата, сообщил гендиректор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным.

    Обновленная лазерная установка, создаваемая в рамках проекта «Посох», успешно прошла стендовые испытания. Генеральный директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что новая, более мощная версия лучемета собрана с применением модернизированной линзы и была испытана в лабораторных условиях, передает РИА «Новости».

    По словам главы компании, на расстоянии 50 м лазер прожег крыло дрона всего за 0,1 секунды и лист стали толщиной десять миллиметров за время, которое оказалось в 15 раз быстрее предыдущих испытаний. Разработчик отметил, что аппарат стал мощнее, размер пятна прожигания снизился, а скорость воздействия значительно выросла, что подтверждает правильность выбранного направления в создании агрегата.

    Представитель компании подчеркнул, что следующим этапом станут полигонные испытания лучемета на большей дистанции.

    Кроме того, испытания показали, что лазерная установка способна поразить двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды, а демонстрация возможностей устройства для журналистов проводилась на дистанции 500 метров.

    Ранее разработчик заявил, что первый прототип лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох» будут испытывать на мишенях-имитаторах украинского дрона «Лютый» с дистанции 1500 метров.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 00:33
    Стало известно о фальсификации данных генштабом ВСУ по Бессаловке

    Генштаб ВСУ предоставил искаженную информацию о ситуации в Бессаловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В силовых структурах России сообщили, что украинский генштаб распространил непроверенные сведения о контроле над Бессаловкой, не подкрепив их доказательствами.

    Генеральный штаб украинской армии опубликовал искаженную информацию о якобы занятии населенного пункта Бессаловка, сообщает ТАСС.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что доказательства захвата этого населенного пункта украинской стороной так и не были предоставлены.

    «Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать »перемоги« из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», – сообщил собеседник агентства.

    Он также отметил, что публикация вызвала резкую критику со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая публично обвинила украинский генштаб во введении общественности в заблуждение. По ее словам, заявление о «восстановлении контроля» не было логичным, поскольку ранее не сообщалось о потере Бессаловки.

    Ранее, 7 июля, Минобороны России информировало о том, что подразделения Северной группировки российских войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

    Авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Украинские военные подразделения под видом эвакуации раненых направляются на штурм населенных пунктов, которые уже контролируются российской армией.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 03:49
    Иноагент Дмитрий Быков объявлен в международный розыск
    Иноагент Дмитрий Быков объявлен в международный розыск
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Писатель Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом, был объявлен в международный розыск в рамках дела о распространении фейков об армии.

    Писатель Дмитрий Быков, ранее признанный в России иностранным агентом, заочно арестованный по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в международный розыск, передает РИА «Новости». В материалах дела говорится: «Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск».

    Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе заочно арестовал Быкова на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Решение принято после возбуждения уголовного дела по двум статьям российского законодательства.

    Быков был внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черемушкинский районный суд Москвы арестовал заочно писателя Дмитрия Быкова* (иноагент) по делу о фейках про российскую армию. Дмитрий Быков* объявлен в розыск и внесен в соответствующую базу Министерства внутренних дел. Следственный комитет России возбудил в отношении Быкова* дела по статьям о распространении фейков о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 03:41
    Шеф Пентагона допустил присутствие на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Министр обороны США не исключил свое участие в саммите на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его участие в переговорах между президентами России и США возможно, но решение еще не принято.

    Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность своего присутствия на встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». В интервью Fox News Хегсету задали вопрос, собирается ли он участвовать в переговорах лидеров двух стран. Он ответил: «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть».

    Ранее Кремль и Белый дом сообщили о планах Путина и Трампа встретиться на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву предлагал рассмотреть трехсторонний формат с участием Владимира Зеленского. Российская сторона оставила это предложение без комментариев, подчеркнув приоритет подготовки двустороннего саммита.

    Президент России также упомянул возможность переговоров с Владимиром Зеленским, но отметил, что для их проведения пока не созданы необходимые условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Алексей Фадеев заявил о стратегическом интересе Дональда Трампа к освоению арктических территорий, что отражается в выборе Аляски для проведения саммита президентов России и США.

    Воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и лидеров европейских стран о результатах переговоров с Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:15
    Туск заявил о планах Польши производить 200 тыс. снарядов через два года

    Польский премьер Дональд Туск сообщил о планах нарастить производство оружия

    Tекст: Евгения Караваева

    Польский премьер Дональд Туск сообщил, что страна планирует в ближайшие два года увеличить выпуск снарядов натовского калибра до 200 тыс. ежегодно, а в этом году – до 30 тысяч.

    Дональд Туск сообщил, что Варшава рассчитывает увеличить производство артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм почти до 200 тыс. в год в течение двух лет, передает ТАСС. Он назвал эту цель «амбициозной и вполне реалистичной».

    Премьер уточнил, что по итогам текущего года ожидается выпуск 30 тыс. таких боеприпасов. До конца 2028 года в Польше планируется построить три новых завода по производству оружия.

    В марте бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский заявлял, что Минобороны намерено довести производство снарядов калибра 155 мм до 200-300 тыс. единиц в год в течение двух лет.

    Ранее стало известно о планах Лондона резко увеличить выпуск артснарядов и о росте заказов на оружие европейских компаний в целом.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 01:12
    ВСУ нанесли 11 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ совершили 11 атак по горловскому направлению в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате украинских атак по территории ДНР были повреждены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские лица.

    Более десяти вооруженных атак по территории Донецкой народной республики за последние сутки совершили украинские военные, передает ТАСС. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

    В сообщении уточняется: «11 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины). Поступили сведения о гибели двух и ранении четырех гражданских лиц».

    Все атаки были зафиксированы в горловском направлении. В результате обстрелов были повреждены жилое домостроение, автомобиль скорой медицинской помощи, легковой автомобиль и один объект гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по Горловке повредили автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения. Вооруженные силы Украины начали хаотичные обстрелы Часова Яра сразу после отступления. В результате обстрелов пострадали мирные жители.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 23:34
    Кабмин увеличил средства на выплаты детям военных в плену и пропавших без вести

    Правительство направило 9,38 млрд рублей на выплаты детям пленных и пропавших без вести

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем бюджета на выплаты детям военнослужащих, оказавшихся в плену или без вести пропавших, вырос почти в два с половиной раза.

    Правительство России увеличило объем средств на выплаты детям военных, попавших в плен или пропавших без вести во время спецоперации на Украине и операции в Сирии, сообщает ТАСС.

    Распоряжение об увеличении финансирования до 9,38 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее на эти цели выделялось 3,68 млрд рублей.

    Мера поддержки касается семей военнослужащих, которые были взяты в плен или считаются пропавшими без вести во время выполнения боевых задач как в ходе СВО, так и в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана повысили сумму единовременной выплаты контрактникам до 3,1 млн рублей. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников спецоперации на Украине, а также добровольцев и ополченцев Донбасса на две пенсии.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 06:36
    Российские и китайские корабли зашли на Камчатку для пополнения запасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд военных кораблей России и Китая осуществил заход в порт Петропавловска-Камчатского, чтобы пополнить запасы в рамках совместного патрулирования, сообщили в пресс-службе ТОФ.

    Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», китайский эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль снабжения «Цяньдаоху» прибыли в Авачинскую губу, передает ТАСС. Заход осуществлен в рамках выполнения задач по совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили: «Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» ВМС НОАК встали на рейде в Авачинской губе. В ближайшее время корабли продолжат движение по заранее утвержденному маршруту патрулирования».

    Основные задачи совместного патрулирования, по данным флота, заключаются в укреплении военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержании мира и стабильности в регионе, мониторинге морской акватории и охране экономических объектов двух стран. Также экипажи традиционно отработают вопросы совместного маневрирования и взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». Китайские корабли прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях. Практическая часть учений ВМФ России и Китая началась в акватории Японского моря.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 07:48
    За время СВО более 30 летчиков стали Героями России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе проведения спецоперации на Украине 31 военнослужащий летного состава ВВС России получил высшую государственную награду – звание Героя России, сообщило Минобороны.

    Удостоенные этого звания летчики проявили мужество и героизм во время проведения СВО, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    За последние два года для авиации начали возводить защитные сооружения на всех основных аэродромах, а также укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации, добавили в министерстве.

    Кроме того, была расширена номенклатура средств поражения, а современные образцы вооружения позволяют уничтожать цели на больших дальностях. В планах Минобороны – обеспечить всю аэродромную сеть подобными укрытиями.

    Среди приоритетных направлений развития ВВС названо повышение боевых возможностей самолетов оперативно-тактической авиации, таких как Су-30СМ(СМ2), Су-34, Су-35С, а также стратегических ракетоносцев Ту-160М, Ту-95М(СМ) и Ту-22М3. Продолжается модернизация дальних и военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-76МД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с десятилетием Воздушно-космических сил (ВВС входят в состав ВКС). Белоусов отметил вклад ВКС в отражение налетов беспилотников.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 04:28
    Экс-руководителя одного из НИИ Минобороны Рутько обвинили во взятках

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский военный суд начал рассмотрение дела против бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны полковника Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток на сумму около 30 млн рублей и превышении полномочий.

    Дело против Игоря Рутько начало рассматриваться в Московском гарнизонном военном суде, передает ТАСС.

    Рутько обвинялся в семи эпизодах получения взятки в особо крупном размере, двух эпизодах получения взятки группой лиц в крупном размере, а также превышении полномочий по корыстным мотивам.

    Как отмечается в материалах суда, сумма незаконно полученных средств достигла порядка 30 млн рублей. Рутько заключил досудебное соглашение, благодаря чему его дело рассматривалось в особом порядке. В настоящее время он находился под домашним арестом.

    Расследование установило, что в 2014 году для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Рутько создал специальную группу сотрудников института, определил им дополнительные функции и назначил ежемесячные надбавки к зарплате. В группу вошли сотрудники Игорь Бобров и Евгений Долгов.

    Следствие полагало, что Бобров предложил Рутько и Долгову создать преступную группу для получения незаконных выплат. По версии обвинения, Бобров подбирал сотрудников, готовых за взятку войти в специальную группу, и распределял между ними денежные средства.

    По версии следствия, Долгов подписывал документы о надбавках, которые затем согласовывались с Рутько, обеспечивавшим покровительство. Размер взяток зависел от величины ежемесячной дополнительной выплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов признан виновным в получении взятки на сумму 10 млн рублей при исполнении оборонного заказа.

    Бывший советник отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны Сергей Пастухов признан виновным в злоупотреблении полномочиями.

    Бывшему начальнику службы утилизации главного автобронетанкового управления Минобороны Илье Тимофееву вынесли обвинительный приговор по делу о взяточничестве в особо крупном размере.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 06:54
    Группировка «Север» расширила зону контроля в Харьковской и Сумской областях

    Стало известно о продвижении войск «Север» и отражении контратак ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения «Север» за сутки заняли новые позиции, уничтожили технику и отразили атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

    Российские войска продолжили расширять полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».


    В Юнаковке штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на двести метров юго-западнее и заняли шесть зданий, несмотря на сопротивление ВСУ. Морпехи и десантники отразили шесть украинских контратак в районах Новоконстантиновки и Яблоновки, уничтожив более половины личного состава и бронетранспортеров противника.

    В районе Теткино атака штурмовых групп ВСУ была отбита, потери позиций не допущено. На некоторых участках фронта противник наращивает силы ПВО для противодействия российской авиации, при этом один из комплексов был уничтожен в районе Ворожбы.

    В лесу западнее Синельниково «Северяне» продвинулись на триста метров, заняв два опорных пункта после отражения контратаки ВСУ. В Волчанске на левом берегу реки Волчья российские воины заняли три здания, продвинувшись на двести пятьдесят метров. На Липцовском участке изменений не зафиксировано, идет ротация украинских подразделений.

    На участке Меловое-Хатнее ударами ТОС-1А «Солнцепек» сорвана контратака ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 160 человек, большая часть которых пришлась на Сумскую и Харьковскую области. Уничтожена различная техника, в том числе бронетранспортеры, минометы, гаубицы, беспилотники, станции спутниковой связи и склады. В украинских подразделениях отмечается нехватка транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация ВКС России наносила удары по районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Группировка российских войск «Север» в субботу пресекла попытку вооруженных сил Украины перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области.

    На участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» накрыла три позиции вооруженных сил Украины огнем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 09:03
    Бывший глава НАТО счел рост военных расходов болезненным для стран альянса

    Экс-глава НАТО Робертсон назвал рост военных расходов болезненным для стран альянса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генсек НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон считает, что увеличение военных расходов стран НАТО до 5% ВВП может обернуться серьезными трудностями для европейских членов альянса, включая Британию.

    По его словам, рост военных расходов до 5% ВВП станет болезненным для ряда европейских членов НАТО, передает ТАСС. Робертсон добавил, что политикам придется четко объяснить обществу суть реальных опасностей и рисков, чтобы оправдать подобные траты.

    Робертсон также отметил, что британцы сейчас «не знают», что у страны отсутствует комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны. Он добавил, что, по его мнению, если бы эта информация была широко известна, отношение граждан к военным расходам могло бы измениться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о планах перевооружить армию и увеличить военные расходы страны. Дональд Трамп решил использовать военный бюджет США для давления на Китай и Европу. В Риме прошли массовые протесты против планов перевооружения Евросоюза.

    Комментарии (0)
    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту - не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова

    Сразу несколько новых образцов стрелковых вооружений представлены в России и даже уже заказаны Минобороны РФ. Главным отличием и пулеметов, и автоматов концерна «Калашников» от уже привычных вооружений стало возвращение к классическому, послевоенному калибру 7,62. Зачем это сделано и для кого предназначены новые образцы, особенно в контексте идущей спецоперации? Подробности

    Индия приблизилась к статусу сверхдержавы

    Индия стремится стать сверхдержавой. Как заявил министр обороны Раджнатх Сингх, ни одна страна не сможет помешать этим амбициям Нью-Дели. Однако эксперты указывают, что для достижения такого статуса стране необходимо усилить экономическую и военную мощь. Сможет ли Индия реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

