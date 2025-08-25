Tекст: Ирма Каплан

Российские войска установили огневой контроль над Карантинным островом в Херсоне. Все объекты, находящиеся вблизи Днепра и его протоков, находятся под постоянным наблюдением российской артиллерии и воздушных сил. При необходимости по позициям украинских войск наносятся удары, рассказал губернатор Херсонской области ТАСС.

Сальдо уточнил, что автомобильный мост, ведущий на остров, был поврежден ударами российских сил, чтобы исключить возможность переброски тяжелой военной техники и артиллерии ВСУ на Карантинный остров. После разрушения моста местные власти Украины прекратили поставки продуктов, воды и электричества жителям острова и начали принуждать их к эвакуации.

На острове, по оценке местных властей, проживало не более трех тыс. человек, преимущественно пожилых.

«Людям начали предлагать уехать с острова: сами эвакуируйтесь, мы ничего вам не даем, просто уходите оттуда», – отметил он.

По словам Сальдо, военно-гражданская администрация не намерена возить туда продукты питания, подавать электричество, заниматься обслуживанием водопровода и других коммунальных услуг города.

«Таким образом принуждают жителей оттуда уйти, но там достаточно много людей еще живет, и уходить оттуда они не собираются. [Киевская власть] относится к ним, как к людям второго сорта», – добавил губернатор.

