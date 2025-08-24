Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
Сальдо сообщил о бункерах ВСУ под школами в Херсонской области
Вооруженные силы Украины оборудуют на правом берегу Днепра в Херсонской области подземные укрытия под видом школьных классов, заявил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области оборудуют бункеры под видом подземных школьных классов, передаетт ТАСС. Сальдо добавил, что данная программа получила название «подземная школа»: под зданиями школ строят бетонные укрытия, формально предназначенные для защиты учеников и учителей.
Сальдо отметил: «Но школы большей частью там не заполнены и не работают, поэтому это подземные пункты управления». Таким образом, эти помещения используются не для образовательных целей, а как командные центры ВСУ.
Губернатор также обратил внимание на случаи коррупции при строительстве таких укрытий. По его данным, только при возведении подземных классов в четырех школах были похищены сотни миллионов гривен.
Кроме того, Сальдо сообщил, что ВСУ размещают пункты управления беспилотниками на крышах жилых многоэтажных домов. Такие действия, по его словам, создают угрозу для оставшихся в зданиях жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо ранее отметил бессмысленность подобных попыток высадки со стороны ВСУ на Тендровской косе. ВСУ потеряли элитный спецназ при неудачной попытке форсировать Днепр.