Польша подняла истребители из-за активности России на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух из-за предполагаемой активности России на Украине, передает РИА «Новости». Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что в воздушном пространстве страны работают как польские, так и союзные истребители.

В официальном заявлении отмечается: «В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов вооруженных сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». Дежурные истребители подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в повышенную готовность.

Польские военные подчеркнули, что подобные меры предприняты для обеспечения безопасности на приграничных территориях, которые считаются уязвимыми районами.

