Самолет с возвращенными военнослужащими России приземлился в Подмосковье
Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с территории, подконтрольной киевскому режиму, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». На борту находились 146 военнослужащих, освобожденных в результате гуманитарного посредничества со стороны ОАЭ.
Сначала освобожденных военных доставили в Белоруссию, где им предоставили необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их переправили в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.