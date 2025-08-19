ВС России уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу

Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе

Эксперт Юшков: На азербайджанской нефтебазе в Одессе могли прятать морские дроны

Tекст: Ольга Самофалова

«Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.