  • Новость часаСША и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»
    Зеленский отказался от требования перемирия
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече
    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве
    FT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    8 комментариев
    19 августа 2025, 11:41 • Новости дня

    ВС России уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские войска уничтожили 53-ю мехбригаду ВСУ в Серебрянском лесу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Серебрянском лесу практически полностью была уничтожена 53-я механизированная бригада ВСУ, а большая часть тел военнослужащих осталась на месте боев, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска практически уничтожили 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Серебрянском лесу, передает ТАСС. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

    По их словам, большая часть тел военнослужащих ВСУ осталась на этом участке фронта.

    В силовых структурах подчеркнули, что «53-я отдельная механизированная бригада разлагается в Серебрянском лесу. Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики уничтожили украинский танк Т-64 в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Украинские военные увеличивают число скрытых позиций под Кременной. ВС России захватили удерживаемый более года опорный пункт украинских войск у Кременной.

    18 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе

    Эксперт Юшков: На азербайджанской нефтебазе в Одессе могли прятать морские дроны

    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    Комментарии (16)
    18 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области

    Подразделения ВС РФ взяли под контроль направления снабжения под Купянском

    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные проводят окружение Купянска, контролируя ключевые пути снабжения украинской армии и постепенно продвигаясь в условиях сильных укреплений врага, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Подразделения Вооруженных сил России взяли в окружение город Купянск Харьковской области, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени».

    Ганчев подчеркнул, что фронтовые подразделения ВС РФ контролируют стратегические направления снабжения и ротации украинских войск под Купянском. Он отметил, что российские военные поэтапно продвигаются, преодолевая трехлетние укрепления противника и сложный ландшафт.

    По его словам, «последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск».

    Глава ВГА добавил, что о быстрой победе говорить не приходится, однако продвижение российских войск стабильно продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало удар ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска дронов ВСУ. ВС России разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье ударами авиационных бомб ФАБ.

    Комментарии (19)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 02:24 • Новости дня
    Зеленский отказался от требования перемирия

    Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии

    Зеленский отказался от требования перемирия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии, Зеленский заявил: «Мы готовы к встрече без каких-либо условий». Как пояснил Зеленский, он опасается, что в случае требования перемирия «в качестве условия для двусторонней встречи» Киев обвинят в «срыве переговоров», передает ТАСС.

    «Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», – сказал Зеленский.

    Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие семь-десять дней, передает РИА «Новости».

    Украина предложила США приобрести у них вооружения на 90 млрд долларов, в том числе самолеты и системы ПВО, сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Однако Трамп считает, что урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Зеленским.

    Комментарии (9)
    18 августа 2025, 14:33 • Новости дня
    Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    @ melikov05

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезное ранение в приграничном районе и был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

    Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов, следует из сообщения в Telegram-канале Меликова.

    Глава Дагестана сообщил, что ситуация с самого начала была под его контролем. Одной из главных задач была быстрая и максимально безопасная госпитализация пострадавшего.

    «Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны… Состояние генерала они (врачи) оценивают как тяжелое, но стабильное», – отметил Меликов.

    Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, ранее занимал должности начальника 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и заместителя командующего 8-й армией Южного военного округа. Он участвовал во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии и военной операции в Сирии.

    Генералу Эседулле Абачеву присвоили звание Героя России летом 2022 года.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (10)
    18 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Pravda: Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» после сообщения о повреждении подстанции, обеспечивающей транзит в страну.

    Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал Pravda и компанию-оператора Transpetrol.

    Оператор сообщил, что причиной остановки поставок стала проблема, возникшая вне территории Словакии. По этой же причине Венгрия также перестала получать нефть по «Дружбе».

    Словацкий телеканал TA-3 сообщил, что перебои в прокачке нефти связаны с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую осуществляются поставки в Словакию и Венгрию. Телеканал указывает на технические последствия произошедшего повреждения для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, показывает готовность киевских властей идти на любые шаги.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки, сроки восстановления инфраструктуры неизвестны.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментарии (7)
    19 августа 2025, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Брянской области группировкой российских войск «Север» пресечена попытка вторжения группы боевиков вооруженных сил Украины на территорию России.

    «В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», комментируя ситуацию на Черниговском направлении.

    На Сумском направлении российские штурмовые подразделения «Северян» с боями продвинулись вглубь Юнаковки и закрепились в восьми зданиях. Продвижение на данном участке фронта составило до 500 метров.

    ВСУ после неудачных попыток атаковать Степовое, Варачино и Алексеевку отвели подразделения, понесшие потери, в тыл. Командование ВСУ продолжает перебрасывать западную артиллерию и бронетехнику в попытках восстановить контроль над утраченными территориями в Сумской области. Часть техники была уничтожена расчетами БПЛА группировки «Север» при выдвижении на позиции.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ серьезных атак не предпринимали.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Синельниково, где российские силы продвинулись на 200 метров, а ВСУ оказывают сопротивление и иногда контратакуют.

    В Волчанске российские штурмовики продвинулись на востоке города и на левом берегу реки Волчья. В районе Тихого «Северяне» продвинулись на 200 метров.

    На Липцовском направлении ВСУ активности не проявляли. На участке фронта Меловое-Хатнее авиация ВКС России нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в районе Хатнее и Чугуновки.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее на Сумском направлении ВСУ бросили в бой все имеющиеся ресурсы, безуспешно пытаясь восстановить утраченные в боях с группировкой российских войск «Север» позиции.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские военные показали трофейный американский БТР М113
    Российские военные показали трофейный американский БТР М113

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные продемонстрировали работу захваченного американского бронетранспортера М113, который ранее находился на вооружении ВСУ в Запорожской области.

    Кадры использования американского бронетранспортера М113 были переданы военкору RT Владиславу Андрице российскими танкистами 70-го мотострелкового полка, пишет RT.

    На видео зафиксировано, как российские военные на боевой машине, украшенной флагами России и США, движутся в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

    Сообщается, что бронетранспортер был отбит у ВСУ, после чего его восстановили и ввели в строй. Сейчас машина используется для выполнения боевых задач на линии соприкосновения.

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил возмущение публикацией видеозаписи в своем Telegram-канале. Он заявил: «А это как понимать? Российские пропагандисты демонстрируют видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США... Максимальное нахальство».

    Ермак также отметил, что российские силы якобы используют американскую символику в ходе боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Ленинградского гвардейского полка взяли трофейное оружие НАТО у противника на Харьковском направлении. Военные захватили гранатометы и винтовки западного производства. Трофеи попали в распоряжение российских подразделений в зоне спецоперации.

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 02:40 • Новости дня
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Трамп договорился о встрече Путина и Зеленского в течение двух недель

    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп договорился о встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в течение двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По словам Мерца, в ходе переговоров в Белом доме устроили перерыв, во время которого «американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель». Место переговоров пока не определено, передает ТАСС.

    После двусторонней встречи, как уточнил Мерц, Трамп планирует пригласить Путина и Зеленского на трехсторонние переговоры. Кроме того, Мерц сообщил о запланированной на 19 августа видеоконференции коалиции желающих по вопросам Украины.

    Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 05:24 • Новости дня
    В Европе назвали условие гарантий безопасности Украины

    Стубб: Гарантии безопасности для Украины вступят в силу после достижения мира

    В Европе назвали условие гарантий безопасности Украины
    @ JASON ALDEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности, которые должна получить Украина, начнут действовать лишь после завершения боевых действий и достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    «Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что на встрече в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности. Зеленский отметил, что эти гарантии могут быть закреплены на бумаге в течение ближайших семи-десяти дней.


    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница»
    ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску.

    Кроме того, удары наносились по центру подготовки операторов беспилотников, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 141 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 тыс. беспилотников, 625 ЗРК, 24 643 танка и других бронемашин, 1587 боевых машин РСЗО, 28 660 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 862 единицы специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Ранее они поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    Кроме того, на прошлой неделе ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Стубб объяснил свое присутствие на встрече с Трампом

    Стубб в США отметил исторический опыт Финляндии и России и вспомнил 1944 год

    Tекст: Антон Антонов

    Финский лидер Александр Стубб объяснил участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом протяженной границей с Россией и историческим опытом взаимодействия между странами.

    На встрече с президентом США, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским Стубб заявил: «Некоторые международные СМИ могут задаться вопросом, почему президент Финляндии здесь». Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме тем, что Финляндия – небольшая страна, но имеет длинную границу с Россией – около 1,3 тыс. км, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что его страна обладает значительным историческим опытом взаимоотношений с Россией «со Второй мировой войны, Зимней войны и войны-продолжения».

    Он также выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине будет найдено в ближайшем будущем: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и  Зеленский провели встречу в Овальном кабинете в понедельник. После этого начались переговоры с участием европейских лидеров.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Трамп не исключил срыва украинского урегулирования

    Трамп: Украинское урегулирование может не состояться

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности по украинскому урегулированию могут так и не быть достигнуты, заявил глава американского государства Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

    «Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он заявил, что достижение договоренностей также возможно. При этом он добавил, что не считает вопросы украинского урегулирования «слишком сложными». По словам Трампа, власти России заинтересованы в поиске ответов по вопросам урегулирования.

    Трамп заявил, что российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска) укрепил его веру в возможность урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп ранее заявил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения. Он также выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Зеленский заявил о готовности вынести обсуждение территориальных вопросов на уровень лидеров Украины, США и России. Зеленский назвал разговор с Трампом «очень хорошим».

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ
    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    Bloomberg: Зеленский пытался обаять Трампа ради гарантий безопасности
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные
    В детсадах решили провести апробацию «Разговоров о важном»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Судьбу Украины решит пиджак Зеленского

    Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается неожиданным вопросом: наденет ли гость с Украины официальный костюм? Как сообщают американские СМИ, соответствие дипломатическому протоколу в одежде может повлиять на атмосферу переговоров между Киевом и Вашингтоном. Почему внешний вид Зеленского вновь стал темой обсуждения и чего ждать от предстоящей встречи? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации