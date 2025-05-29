Марочко сообщил об увеличении скрытых позиций ВСУ под Кременной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ с начала мая увеличили количество обустроенных скрытых и ложных позиций в Серебрянском лесу у Кременной, передает ТАСС.

По данным Марочко, большая часть новых точек применяется украинскими формированиями для боевых действий, хотя некоторые из них являются отвлекающими.

Марочко отметил, что противник активизировал мероприятия по маскировке и созданию так называемых секретов – замаскированных наблюдательных постов, где размещается до трех солдат. Задача таких постов, расположенных вдали от основных сил, – перехватывать диверсионно-разведывательные группы и оперативно передавать информацию о возможных угрозах своим основным силам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о подходе армии России к селу Григоровка в ДНР. Российские войска начали бои за взятие Григоровки. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.



