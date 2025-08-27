Крым стал снабжать газом новые регионы России

Tекст: Ольга Самофалова

Строительство новой ветки газопровода из Республики Крым позволило обеспечить газоснабжением южную часть Херсонской области, доложил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

«Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд (рублей), но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы», – сказал Сальдо.

Отвечая на вопрос президента, губернатор уточнил, что в настоящее время идет подключение домов жителей региона, работы еще предстоит много.

Ранее Сальдо говорил, что в перспективе до 2028 года Газпром разработал проектно-сметную документацию, и «Черноморнефтегаз» будет проводить работы по строительству газопроводов. Это даст возможность увеличить объемы газа в регионе.

Интересно, что до 2014 года все было наоборот – это из Херсона шло снабжение полуострова голубым топливом. «До 2014 года газ в Крым приходил с севера на юг. Этот тот газ, который шел из России через ГИС «Сохрановка» по газопроводу, которые был построен в советское время де-факто для транзита газа через Украину. Но в Харьковской области большой узел, и труба имела ответвление на Херсонскую область и далее в Крым», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Однако в 2014 году после присоединения Крыма к России Украина отрезала поставки газа на полуостров, который оказался замкнут только на собственные ресурсы.

«Тогда на полуострове добывалось примерно 1,5 млрд кубометров газа в год. Однако по мере военной напряженности «Черноморнефтегаз» вынужден был убрать добычные платформы с шельфа и постепенно сократить добычу на шельфе сначала до 1 млрд кубов, потом еще меньше», – говорит эксперт ФНЭБ.

По плану от 2019 года, компания планировала довести добычу газа до 1,7 млрд кубов к 2025 году, а еще через 10 лет – до 2 млрд кубов. Однако удары ВСУ по морским буровым платформам «Черноморнефтегаза» заставили отложить эти планы.

Однако Крым без газа не остался, так как к 2016 году был построен газопровод через Керченский пролив «Кубань – Крым». Его строили специально, чтобы обеспечить топливом базовые электростанции в Севастополе и Симферополе. Причем строили трубу сразу вдвое большей мощности, чем потребление Крыма. Пропускная способность газопровода составляет 4,4 млрд кубометров в год, тогда как плановый объем подачи газа был 2,2 млрд кубов. Из них 1,5 млрд кубов предназначалось для этих двух ТЭС.

«По мере модернизации двух электростанций, а по сути строительства новых станций, в Симферополе и Севастополе понадобилось больше газа. Сейчас Крым потребляет 2-2,5 млрд кубометров газа в год, и весь этот газ заходит с территории Кубани по построенному газопроводу через Керченский пролив», – говорит Юшков.

Однако после 2022 года в результате СВО у России появились новые регионы – Херсонская и Запорожская области, и Украина отрезала их газоснабжение со своей стороны, перекрыв вентиль, который остался на территории Украины, поясняет собеседник.

«Поэтому Россия восстановила, а где-то достроила ту транспортную систему, которая существовала до 2014 года, когда Херсонская и Запорожская области были связаны с Крымом. Только теперь газ по трубе пустили в реверсном режиме – с юга на север, из Крыма в Херсон»,

– говорит Юшков.

«По мере развития может встать вопрос о пропускной способности газопровода через Керченский пролив с Кубани в Крым для того, чтобы можно было снабжать газом Херсонскую и Запорожскую области. Если объем потребления превысит пропускную способность газопровода, то ее нужно будет расширять. Но прежде чем расширять, нужно проанализировать, что выгоднее: расширять газопровод через Крым до Херсона, а это довольно протяженный маршрут, либо достраивать газопроводы с востока со стороны Донецкой и старых областей – Белгородской области и так далее», – рассуждает Игорь Юшков.

Поэтому еще предстоит спроектировать газотранспортную систему для новых регионов, какой она должна быть, построить разветвленную сеть газопроводов и закольцевать их, заключает собеседник.

Однако пока не будет построена полноценная сеть газопроводов, можно использовать автономные источники энергии. «В Крыму и новых регионах целесообразно использовать автономные источники энергоснабжения, что не требует ввода масштабной инфраструктуры. Например, в Крыму действует СЭС Перово – вторая по установленной мощности солнечная электростанция в РФ (105,6 МВт)», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

«Для повышения надежности энергоснабжения можно использовать также комбинированные энергоустановки, которые уже применяются в Томской области, Забайкалье и Якутии: дизель-генераторы осуществляют энергоснабжение утром и вечером, а солнечные панели – днем, направляя избыток электроэнергии в накопитель, откуда можно осуществлять снабжение ночью», – говорит Терешкин.

Сюда же, по его словам, относится и ввод малых установок по регазификации СПГ – сжиженного природного газа, который можно перевозить автомобильным транспортом.