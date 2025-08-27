Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.0 комментариев
Крым стал снабжать газом новые регионы России
Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий?
Строительство новой ветки газопровода из Республики Крым позволило обеспечить газоснабжением южную часть Херсонской области, доложил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.
«Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд (рублей), но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы», – сказал Сальдо.
Отвечая на вопрос президента, губернатор уточнил, что в настоящее время идет подключение домов жителей региона, работы еще предстоит много.
Ранее Сальдо говорил, что в перспективе до 2028 года Газпром разработал проектно-сметную документацию, и «Черноморнефтегаз» будет проводить работы по строительству газопроводов. Это даст возможность увеличить объемы газа в регионе.
Интересно, что до 2014 года все было наоборот – это из Херсона шло снабжение полуострова голубым топливом. «До 2014 года газ в Крым приходил с севера на юг. Этот тот газ, который шел из России через ГИС «Сохрановка» по газопроводу, которые был построен в советское время де-факто для транзита газа через Украину. Но в Харьковской области большой узел, и труба имела ответвление на Херсонскую область и далее в Крым», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
Однако в 2014 году после присоединения Крыма к России Украина отрезала поставки газа на полуостров, который оказался замкнут только на собственные ресурсы.
«Тогда на полуострове добывалось примерно 1,5 млрд кубометров газа в год. Однако по мере военной напряженности «Черноморнефтегаз» вынужден был убрать добычные платформы с шельфа и постепенно сократить добычу на шельфе сначала до 1 млрд кубов, потом еще меньше», – говорит эксперт ФНЭБ.
По плану от 2019 года, компания планировала довести добычу газа до 1,7 млрд кубов к 2025 году, а еще через 10 лет – до 2 млрд кубов. Однако удары ВСУ по морским буровым платформам «Черноморнефтегаза» заставили отложить эти планы.
Однако Крым без газа не остался, так как к 2016 году был построен газопровод через Керченский пролив «Кубань – Крым». Его строили специально, чтобы обеспечить топливом базовые электростанции в Севастополе и Симферополе. Причем строили трубу сразу вдвое большей мощности, чем потребление Крыма. Пропускная способность газопровода составляет 4,4 млрд кубометров в год, тогда как плановый объем подачи газа был 2,2 млрд кубов. Из них 1,5 млрд кубов предназначалось для этих двух ТЭС.
«По мере модернизации двух электростанций, а по сути строительства новых станций, в Симферополе и Севастополе понадобилось больше газа. Сейчас Крым потребляет 2-2,5 млрд кубометров газа в год, и весь этот газ заходит с территории Кубани по построенному газопроводу через Керченский пролив», – говорит Юшков.
Однако после 2022 года в результате СВО у России появились новые регионы – Херсонская и Запорожская области, и Украина отрезала их газоснабжение со своей стороны, перекрыв вентиль, который остался на территории Украины, поясняет собеседник.
«Поэтому Россия восстановила, а где-то достроила ту транспортную систему, которая существовала до 2014 года, когда Херсонская и Запорожская области были связаны с Крымом. Только теперь газ по трубе пустили в реверсном режиме – с юга на север, из Крыма в Херсон»,
– говорит Юшков.
«По мере развития может встать вопрос о пропускной способности газопровода через Керченский пролив с Кубани в Крым для того, чтобы можно было снабжать газом Херсонскую и Запорожскую области. Если объем потребления превысит пропускную способность газопровода, то ее нужно будет расширять. Но прежде чем расширять, нужно проанализировать, что выгоднее: расширять газопровод через Крым до Херсона, а это довольно протяженный маршрут, либо достраивать газопроводы с востока со стороны Донецкой и старых областей – Белгородской области и так далее», – рассуждает Игорь Юшков.
Поэтому еще предстоит спроектировать газотранспортную систему для новых регионов, какой она должна быть, построить разветвленную сеть газопроводов и закольцевать их, заключает собеседник.
Однако пока не будет построена полноценная сеть газопроводов, можно использовать автономные источники энергии. «В Крыму и новых регионах целесообразно использовать автономные источники энергоснабжения, что не требует ввода масштабной инфраструктуры. Например, в Крыму действует СЭС Перово – вторая по установленной мощности солнечная электростанция в РФ (105,6 МВт)», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.
«Для повышения надежности энергоснабжения можно использовать также комбинированные энергоустановки, которые уже применяются в Томской области, Забайкалье и Якутии: дизель-генераторы осуществляют энергоснабжение утром и вечером, а солнечные панели – днем, направляя избыток электроэнергии в накопитель, откуда можно осуществлять снабжение ночью», – говорит Терешкин.
Сюда же, по его словам, относится и ввод малых установок по регазификации СПГ – сжиженного природного газа, который можно перевозить автомобильным транспортом.