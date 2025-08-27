  • Новость часаУ экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    16 комментариев
    27 августа 2025, 08:40 • Экономика

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    @ Саяпин Владимир/ТАСС

Tекст: Ольга Самофалова
    @ Саяпин Владимир/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий?

    Строительство новой ветки газопровода из Республики Крым позволило обеспечить газоснабжением южную часть Херсонской области, доложил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

    «Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд (рублей), но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы», – сказал Сальдо.

    Отвечая на вопрос президента, губернатор уточнил, что в настоящее время идет подключение домов жителей региона, работы еще предстоит много.

    Ранее Сальдо говорил, что в перспективе до 2028 года Газпром разработал проектно-сметную документацию, и «Черноморнефтегаз» будет проводить работы по строительству газопроводов. Это даст возможность увеличить объемы газа в регионе.

    Интересно, что до 2014 года все было наоборот – это из Херсона шло снабжение полуострова голубым топливом. «До 2014 года газ в Крым приходил с севера на юг. Этот тот газ, который шел из России через ГИС «Сохрановка» по газопроводу, которые был построен в советское время де-факто для транзита газа через Украину. Но в Харьковской области большой узел, и труба имела ответвление на Херсонскую область и далее в Крым», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако в 2014 году после присоединения Крыма к России Украина отрезала поставки газа на полуостров, который оказался замкнут только на собственные ресурсы.

    «Тогда на полуострове добывалось примерно 1,5 млрд кубометров газа в год. Однако по мере военной напряженности «Черноморнефтегаз» вынужден был убрать добычные платформы с шельфа и постепенно сократить добычу на шельфе сначала до 1 млрд кубов, потом еще меньше», – говорит эксперт ФНЭБ.

    По плану от 2019 года, компания планировала довести добычу газа до 1,7 млрд кубов к 2025 году, а еще через 10 лет – до 2 млрд кубов. Однако удары ВСУ по морским буровым платформам «Черноморнефтегаза» заставили отложить эти планы.

    Однако Крым без газа не остался, так как к 2016 году был построен газопровод через Керченский пролив «Кубань – Крым». Его строили специально, чтобы обеспечить топливом базовые электростанции в Севастополе и Симферополе. Причем строили трубу сразу вдвое большей мощности, чем потребление Крыма. Пропускная способность газопровода составляет 4,4 млрд кубометров в год, тогда как плановый объем подачи газа был 2,2 млрд кубов. Из них 1,5 млрд кубов предназначалось для этих двух ТЭС.

    «По мере модернизации двух электростанций, а по сути строительства новых станций, в Симферополе и Севастополе понадобилось больше газа. Сейчас Крым потребляет 2-2,5 млрд кубометров газа в год, и весь этот газ заходит с территории Кубани по построенному газопроводу через Керченский пролив», – говорит Юшков.

    Однако после 2022 года в результате СВО у России появились новые регионы – Херсонская и Запорожская области, и Украина отрезала их газоснабжение со своей стороны, перекрыв вентиль, который остался на территории Украины, поясняет собеседник.

    «Поэтому Россия восстановила, а где-то достроила ту транспортную систему, которая существовала до 2014 года, когда Херсонская и Запорожская области были связаны с Крымом. Только теперь газ по трубе пустили в реверсном режиме – с юга на север, из Крыма в Херсон»,

    – говорит Юшков.

    «По мере развития может встать вопрос о пропускной способности газопровода через Керченский пролив с Кубани в Крым для того, чтобы можно было снабжать газом Херсонскую и Запорожскую области. Если объем потребления превысит пропускную способность газопровода, то ее нужно будет расширять. Но прежде чем расширять, нужно проанализировать, что выгоднее: расширять газопровод через Крым до Херсона, а это довольно протяженный маршрут, либо достраивать газопроводы с востока со стороны Донецкой и старых областей – Белгородской области и так далее», – рассуждает Игорь Юшков.

    Поэтому еще предстоит спроектировать газотранспортную систему для новых регионов, какой она должна быть, построить разветвленную сеть газопроводов и закольцевать их, заключает собеседник.

    Однако пока не будет построена полноценная сеть газопроводов, можно использовать автономные источники энергии. «В Крыму и новых регионах целесообразно использовать автономные источники энергоснабжения, что не требует ввода масштабной инфраструктуры. Например, в Крыму действует СЭС Перово – вторая по установленной мощности солнечная электростанция в РФ (105,6 МВт)», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    «Для повышения надежности энергоснабжения можно использовать также комбинированные энергоустановки, которые уже применяются в Томской области, Забайкалье и Якутии: дизель-генераторы осуществляют энергоснабжение утром и вечером, а солнечные панели – днем, направляя избыток электроэнергии в накопитель, откуда можно осуществлять снабжение ночью», – говорит Терешкин.

    Сюда же, по его словам, относится и ввод малых установок по регазификации СПГ – сжиженного природного газа, который можно перевозить автомобильным транспортом.

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Макрон, Мерц и Туск готовят в Молдавии почву для новой войны

    В среду Молдавия отметит День независимости в присутствии высоких гостей из ЕС – опекунов местного президента Майи Санду, чья партия рискует потерять контроль над правительством уже в сентябре. Санду хочет, чтобы Европа обеспечила ей сохранение власти любой ценой. Европейцы помогут. Но цена окажется очень высокой. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

