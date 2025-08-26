Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.0 комментариев
Алаудинов заявил о зачистке Серебрянского лесничества от ВСУ
Российские военные, включая бойцов спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР, где с 2022 года шли ожесточенные бои, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
На протяжении всего времени российские войска ежедневно уничтожали противника, а украинская сторона постоянно перебрасывала туда новые силы, пояснил Алаудинов, передает ТАСС.
«То мы их выдавливали, то они обратно возвращали эти участки в силу разных обстоятельств. На данный же момент мы можем констатировать, что Серебрянское лесничество почти полностью зачищено», – заключил он.
Напомним, в середине августа ВС России в Серебрянском лесу практически полностью истребили 53-я механизированную бригаду ВСУ.
В начале августа группа из шести украинских пограничников добровольно сложила оружие и сдалась в районе Серебрянского лесничества.