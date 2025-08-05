Tекст: Дмитрий Зубарев

Шестеро украинских пограничников сдались в плен на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества, передает РИА «Новости». Как сообщили в силовых структурах, речь идет о военнослужащих из третьего и седьмого погранотрядов.

По словам источника агентства, пленные сами выбрали сдаться, чтобы сохранить жизнь.

Отмечается, что морально-психологическое состояние пленных было слабым. По их словам, они испытывали нехватку продовольствия и воды, а также жаловались на непонятные приказы командования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в реке Тиса на границе Украины и Румынии обнаружили тело мужчины. Украинские пограничники ранее расстреляли несколько десятков человек, которые пытались переплыть реку Тиса и сбежать от мобилизации в Румынию. Пограничники Украины усилили контроль на границе с Венгрией и Румынией с применением беспилотников и спецтехники.