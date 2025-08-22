Минобороны показало работу «Бук-М2» с машиной ММЗ

Минобороны показало работу ЗРК «Бук-М2» с шасси ММЗ 569Б-01

Tекст: Мария Иванова

Видео Минобороны с демонстрацией работы зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» было опубликовано в Telegram-канале концерна «Калашников».

На кадрах видно, как расчет ЗРК обеспечивает защиту передовых подразделений от различных воздушных угроз – самолетов, беспилотников и высокоточного вооружения.

Особое внимание уделено гусеничной машине 569Б-01, произведенной Мытищинским машиностроительным заводом (ММЗ), которая служит платформой для оборудования комплекса. В концерне отмечают, что именно эта техника «обеспечивает надежность, быстроходность и проходимость по сложному бездорожью».

Гусеничная машина отличается высоким уровнем защиты экипажа, а конструкция корпуса позволяет бойцам работать комфортно и эффективно даже в длительных боевых условиях. Современные системы подвески, трансмиссии и механизм поворота обеспечивают комплексу устойчивое сопровождение целей до их поражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» отправил на войсковые испытания ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм с ленточным питанием.

Накануне компания начала поставки новых усиленных бронешлемов Бр2. Концерн также показал уничтожение командного пункта ВСУ при помощи дрона СКАТ.