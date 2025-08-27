  • Новость часаВо Владикавказе предотвратили поджог самолета
    Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен
    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса
    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    Российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование
    Путин присвоил звание «гвардейских» двум воинским подразделениям
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    Ереван ответил Баку об изменении конституции
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    31 комментарий
    27 августа 2025, 18:02 • Новости дня

    СМИ сообщили о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

    США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

    СМИ сообщили о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    @ US Army/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

    По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

    После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.

    26 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США

    Почта России прекратила прием товарных посылок в США из-за пошлин

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отправка товарных посылок из России в США приостанавливается на фоне введения новых ввозных пошлин, но пересылка корреспонденции сохраняется.

    С 26 августа «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за прекращения беспошлинного режима и новых пошлин, передает ТАСС. В компании напомнили, что указом американских властей отменяются льготы de minimis для почтовых отправлений из всех стран, ввозные пошлины начинают действовать с 29 августа.

    В «Почте России» пояснили, что из-за невозможности осуществлять авиадоставку по данному маршруту временно прекращают прием товарных посылок для США с 26 августа 2025 года. При этом компания продолжает принимать и отправлять корреспонденцию в данном направлении.

    «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», – заявили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что корреспонденция будет доставляться в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский почтовый оператор Posti приостановил отправку товаров в США из-за изменений американских таможенных правил. Крупнейшие автопроизводители мира понесли рекордные убытки после пандемии из-за торговых пошлин США, а лидером потерь стала Toyota. Польша может потерять около 2,2 млрд долларов в результате торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Дональд Туск.

    Комментарии (9)
    26 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    США предположили сроки окончания конфликта на Украине

    США выразили надежду на урегулирование мировых конфликтов до конца года

    США предположили сроки окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США надеется достичь договоренностей по урегулированию сразу нескольких крупных конфликтов, включая ситуацию на Украине, к концу этого года.

    Администрация США рассчитывает на урегулирование конфликтов на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа до конца текущего года, передает ТАСС.

    Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на заседании президентского кабинета в Белом доме. По его словам, «Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца текущего года».

    Уиткофф отметил, что соответствующие встречи проходят в течение недели, и подчеркнул, что администрация США активно работает над поиском решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине. США надеются на достижение мира не позднее чем через полгода.

    Комментарии (1)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    26 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, жертв нет.

    По данным, которые передает РИА «Новости», дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон поразил грузовой автомобиль на парковке предприятия.

    В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона вспыхнули и сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанес удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района.

    Гладков уточнил, что в Валуйском округе атакам подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка, а также хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и один сельскохозяйственный агрегат. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск FPV-дрон уничтожил легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате чего ранения получил 121 мирный житель и погибли 19 человек.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 19:48 • Новости дня
    ВВС Германии подняли истребители из-за российского Ил-20M

    Российский Ил-20M вызвал тревогу у ВВС Германии над Балтикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие истребители поднялись в воздух после появления российского самолета Ил-20M над Балтикой.

    Два истребителя Eurofighter поднялись с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) после появления российского самолета Ил-20М, передает ТАСС.

    По информации DPA, российский самолет двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь.

    Как утверждает германская сторона, немецкие истребители уже в десятый раз в этом году поднимаются в небо по тревоге над Балтийским морем.

    В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Польские военные подняли в небо истребители и усилили противовоздушную оборону из-за активности России на Украине.

    Британские истребители в Польше были подняты после того, как российский Ил-20 якобы пересек воздушную границу страны над Балтийским морем на глубину 2 км.

    Комментарии (3)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Суд заменил штраф экс-чиновнику Минобороны на реальный срок

    Экс-чиновнику Минобороны Слюсарю и двум соучастникам по делу о взятке дали семь лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй западный окружной военный суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей, определив реальное лишение свободы.

    Приговор о замене штрафа в 2,5 млн рублей на семь лет колонии бывшему начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю и двум другим подсудимым вынес Второй западный окружной военный суд, передает РИА «Новости». Как сообщила адвокат Елена Волкова, суд изменил квалификацию преступления и постановил взять фигурантов под стражу в зале заседания.

    В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Слюсарю, гендиректору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной штрафы по 2,5 млн рублей за дачу взятки в размере 170 тыс. рублей.

    Сейчас Мещанский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против Высокова и Гришиной о хищении 33 млн рублей у Минобороны при исполнении контракта.

    По версии следствия, завод закупал телефоны в Китае и продавал их военному ведомству как российские, присваивая разницу в цене. Следствие считает, что обвиняемые действовали в составе организованной группы, используя служебное положение. Акции «Телты» на сумму 170 млн рублей, записанные на учредителя завода Игоря Морозова, оказались арестованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запросил для бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина 12 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 60 млн рублей.

    Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта» по обвинению в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

    Начальнику главного управления связи Генштаба РФ Вадиму Шамарину грозит 12 лет колонии строгого режима за взятки на 36 млн рублей от завода «Телта».

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал встречу в США с представителями Украины
    Уиткофф анонсировал встречу в США с представителями Украины
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф объявил о запланированных в Нью-Йорке переговорах с украинской делегацией, а также сообщил о ежедневных контактах между США и Россией.

    «На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Уиткофф также отметил, что представители США продолжают ежедневно общаться с российской стороной: «Мы разговариваем с русскими ежедневно».

    По его словам, руководство России заинтересовано в урегулировании ситуации вокруг Украины, что было подтверждено на саммите на Аляске. Также он сообщил, что Москва уже выдвинула свое предложение по мирному соглашению. «Может, оно включает то, что украинцы смогут принять», – сказал он.

    Спецпосланник пояснил, что Соединенные Штаты рассчитывают к концу года найти «ингредиенты» для заключения мирного соглашения по Украине. По его словам, над этим работают технические команды.

    «Они (Киев) дали понять, что решение сложнее, чем просто отдать территории. Им нужно понимать, (какой) тип гарантий безопасности (они получат)», – сказал Уиткофф, добавив, что решение принимать Украине.

    Говоря о возможности введения новых санкций против Москвы, Уиткофф сообщил, что такой шаг может быть предпринят только по решению президента США. Он также прокомментировал позицию американского лидера, заявив, что тот разочарован как Москвой, так и Киевом, но нацелен на завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США готовы к экономической войне с Россией для прекращения конфликта на Украине. Трамп также заявил, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации

    Калашников запустил производство дронов «Архангел» для спецоперации

    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации
    @ russiandrone.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» начнет серийный выпуск FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях, а также займется подготовкой операторов и инструкторов для работы с ними.

    Концерн «Калашников» предоставил свои мощности предприятию народного ВПК «Архангел» для производства беспилотников, крайне востребованных в зоне спецоперации, передает Telegram-канал концерна.

    В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займется отбором лучших технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне СВО, а концерн обеспечит массовый выпуск устройств.

    Совместно с «Архангелом» концерн также организует подготовку операторов для работы с беспилотниками собственного производства и БЛА других производителей, а также обучение инструкторского состава. В пресс-службе концерна отметили, что такое сотрудничество направлено на оперативное внедрение новых технологий, востребованных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе концерн «Калашников» отправил новый пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию.

    Компания «Калашников» начала поставлять усиленные бронешлемы Бр2.

    Между тем Министерство обороны России показало работу зенитного комплекса «Бук-М2» в связке с машиной ММЗ.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Арагчи заявил о готовности Ирана возобновить переговоры с США

    Иран выразил готовность к переговорам с США при гарантиях безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии получения гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил газете Asharq Al Awsat, что Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерному досье, передает ТАСС. Министр отметил, что принципиальное условие для возвращения к диалогу – уверенность Ирана в том, что нападение на Исламскую республику со стороны США и Израиля не повторится.

    Арагчи подчеркнул: «Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров. Мы должны получить гарантии того, что это будут честные и справедливые переговоры, отвечающие интересам обеих сторон и основанные на взаимной выгоде». По его словам, только такие условия позволят выстроить доверительный диалог между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Доха участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Израиль продолжает уничтожать иранских ученых-атомщиков, используя методы спецслужб.

    Международное сообщество отреагировало на удары Израиля по Ирану, что стало «хорошим уроком для всех», по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:54 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать слова Вэнса об «уступках» России

    Песков заявил о непубличности деталей переговоров Путина и Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль считает встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске содержательной, но детали не должны приводиться в публичном пространстве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о якобы готовности России к уступкам и компромиссам по Украине, передает ТАСС.

    Песков отметил, что на Аляске прошел содержательный и конструктивный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который был полезен и необходим.

    По его словам, вопросы украинского урегулирования действительно обсуждались на встрече, но озвучивать детали публично нецелесообразно.

    «Считаем, что говорить о каких-то деталях в публичном режиме было бы вряд ли полезным для общего результата дела», – заявил Песков.

    Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Москва на Аляске  якобы признала невозможность смены власти в Киеве и согласилась с необходимостью предоставления Украине гарантий территориальной целостности.

    Песков заявил, что Россия высоко оценивает результативность переговоров с США на Аляске.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 05:34 • Новости дня
    Мантуров назвал возможные сферы взаимодействия России и США

    Мантуров: Россия и США могли бы сотрудничать в атомной энергетике и металлургии

    Tекст: Антон Антонов

    Возможности для совместных проектов между Россией и США есть в таких ключевых отраслях, как атомная энергетика и металлургия, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    В преддверии Восточного экономического форума Мантуров заявил: «Если мы говорим о традиционных базовых отраслях промышленности – это поставка нашей продукции, в частности, в атомной энергетике, поставка урана для производства топливных элементов, для атомных станций США».

    Мантуров подчеркнул, что металлургия также остается одной из потенциальных областей партнерства. По его словам, президент России Владимир Путин ранее комментировал возможность кооперации в сфере редких и редкоземельных металлов. Мантуров подчеркнул, что в России значительные запасы РЗМ, это открывает возможности для совместной деятельности с американскими компаниями, передает ТАСС.

    Он добавил, что в процессе реализации этих направлений могут появиться и другие формы взаимодействия между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества России и США в космической сфере. В ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    В Казани представили детектор дронов с перехватом видео с БПЛА

    Детектор «ПТ-02» с перехватом видео дронов представили в Казани

    Tекст: Вера Басилая

    В Казани на выставке на выставке «Дрон экспо – 2025» показали устройство, способное снимать видеокартинку с вражеских FPV-дронов и выводить ее на экран оператора.

    Компания «Элтех-Юг» представила на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани инновационный детектор БПЛА «ПТ-02», передает ТАСС.

    Разработка способна перехватывать видео с вражеского FPV-дрона после обнаружения сигнала и сразу транслировать изображение на монитор. Это позволяет мгновенно определять цель атаки противника по видеокартинке.

    Как сообщил генеральный директор «Элтех-Юг» Александр Камин, система оснащена дублирующим антенным входом, что обеспечивает одновременный мониторинг обстановки на дистанции до 1 км и точечное определение конкретной цели без остановки общего сканирования. Диапазон сканирования устройства – от 400 до 6 400 МГц.

    Поставки детектора «ПТ-02» в российские войска планируются в сентябре.

    Ранее в России создали новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс».

    На Петербургском международном экономическом форуме презентовали и применили автоматизированную систему обнаружения беспилотников «Булат-онлайн» компании 3mx.

    В апреле в России представили комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которые не требуют участия оператора.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль оценил переговоры России и США на Аляске

    Песков: Россия высоко оценивает результативность переговоров на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Россия высоко оценивает результативность переговоров с США, прошедших на Аляске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия высоко оценивает результативность переговоров с США, прошедших на Аляске, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что обсуждение прошло конструктивно, и стороны смогли прийти к взаимопониманию по ряду ключевых вопросов.

    По его словам, контакты между Россией и Соединенными Штатами продолжаются по уже известным каналам.

    Касаясь возможных встреч между Россией и Украиной, Песков подчеркнул, что подобные контакты должны быть тщательно подготовлены, чтобы дать конкретный результат. Он добавил, что возможность переговоров на высшем уровне зависит от предварительной работы, что неоднократно подчеркивалось в заявлениях российской стороны.

    Песков также отметил, что обсуждение деталей переговоров России и США по Украине в публичном пространстве и вне общего контекста не принесет пользы. По мнению пресс-секретаря, сохранение конфиденциальности в этом вопросе важно для достижения итогового результата.

    И. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский и его сторонники стремятся помешать любым содержательным мирным переговорам по украинскому кризису.

    Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что личная встреча Путина с Зеленским пока не назначена, несмотря на заявления Киева и Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:28 • Новости дня
    Белоруссия напомнила об оборонительном характере учений «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущие российско-белорусские учения «Запад-2025» необходимы лишь для защиты Союзного государства, заявил госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

    Белорусское руководство неоднократно повторяло, что учения «Запад-2025» – плановые, они проходят раз в два года, сказал Вольфович, передает БелТА.

    «Цели учений совсем не наступательные. На территории наших соседних государств проводятся учения исключительно с наступательными целями. Для наших учений поставлена исключительно оборонительная цель – защита Союзного государства», – указал он.

    Минобороны Белоруссии заявило об агрессии НАТО перед учениями «Запад».

    До этого Белоруссия указывала, что на учениях «Запад-2025» отработают отражение ударов с воздуха.

    Учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии.

    Комментарии (0)
