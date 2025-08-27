Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.3 комментария
СМИ сообщили о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе
На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.
Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.
По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.
После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.
Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».
Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.