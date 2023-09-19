Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.0 комментариев
Названы сроки появления в России беспилотных пассажирских судов
Президент Sitronics Group Пожидаев назвал сроки появления беспилотных пассажирских судов
Системы автономного судовождения на пассажирских судах планируется внедрить уже в 2024 году, сообщил президент компании Sitronics Group Николай Пожидаев в кулуарах международной выставки «Нева-2023».
По его словам, тестирование систем автономного судовождения уже началось, а внедрить на суда планируется уже в 2024 году, они появятся на модели Ecovolt, передает ТАСС.
Пожидаев отметил, что системы автономного судовождения внедряются для опытной эксплуатации на двух паромах – «Маршале Рокоссовском» и «Генерале Черняховском» между Калининградом и Санкт-Петербургом, они также могут использоваться на СМП.
Ранее стало известно, что специалисты предприятия Росатома – Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) занимаются разработкой цифровой модели безэкипажного судна.