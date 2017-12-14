Росатом создает цифровую модель безэкипажного судна для Арктики

Специалисты предприятия Росатома – Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) занимаются разработкой цифровой модели безэкипажного судна, чтобы повысить эффективность морских перевозок в Арктике.

«Безэкипажное судовождение – это наиболее перспективное направление применения информационных технологий в области морского и речного транспорта», – сказал представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, передает РИА «Новости».

По его словам, при создании цифровой модели безэкипажного судна можно будет улучшить конструкцию корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на экипаж, исключить системы обеспечения жизнедеятельности. Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и увеличить сроки плавания судна.

По оценкам специалистов, большая доля затрат в судовождении приходится на создание инфраструктуры для жизнеобеспечения персонала корабля. Кроме того, 60-80% всех инцидентов на судах происходит по вине экипажа, ущерб от допущенных ошибок в судовождении оценивается в 1,5 млн долларов в день.

«И это закладывается в стоимость судна. На безэкипажном судне вместо людей будут приборы, которые обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторинг систем корабля и так далее. Это должно дать экономический эффект, особенно в трудных условиях арктического региона», – отметил эксперт.

Созданием безэкипажного судна для Арктики совместно занимаются РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и Институт океанологии имени Ширшова Российской академии наук. В конце марта проект безэкипажного судна был представлен на совещании в Агентстве стратегических инициатив.

«РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках данного проекта выполняет работы по созданию цифровой модели безэкипажного судна, проводит моделирование с учетом влияния гидрометеорологических условий и географических особенностей на объекты и процессы моделирования», – пояснил представитель ядерного центра.

В настоящее время в мире отмечается тенденция увеличения речных и морских перевозок, с одной стороны, и снижения числа квалифицированного персонала, с другой. В связи с этим обозначилось инновационное направление по созданию безэкипажных судов. В этой области свои разработки ведут Великобритания, которая планирует реализовать свой проект в 2019 году; Норвегия, рассчитывающая к концу 2018 года запустить электрическое автономное БЭС на небольшие расстояния для речных перевозок. Занимаются этой темой также Нидерланды, Франция, Китай и группа компаний в Евросоюзе.

В России разработка технологий безэкипажного судовождения заявлена как одна из целей Национальной технологической инициативы «Маринет», в рамках которой Россия должна получить приоритет в создании и применении технологий безэкипажного судовождения гражданского назначения.

В феврале газета ВЗГЛЯД сообщала, что впервые в мировой истории в состав военно-морских сил был зачислен полноценный боевой корабль без экипажа – американский Sea Hunter («Морской охотник»), предназначенный для поиска подлодок противника.

Тогда же доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков заявил, что «в России тоже ведутся подобные разработки». «Известно, что созданы подводные безэкипажные корабли, в задачи которых входит борьба с подводными диверсантами. Что касается вот такого рода кораблей, как у американцев, думаю, разработки ведутся, просто они пока не афишируются», – предположил Сивков.