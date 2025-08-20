Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Корабль ВМС США загорелся на базе в Японии
Возгорание произошло на десантном корабле американских военно-морских сил, расположенном на юге Японии, сообщили японские телеканалы.
Происшествие случилось рядом с берегом города Урума (юг префектуры Окинава), передает ТАСС.
Данных о пострадавших пока нет, причины пожара также неизвестны.
В июне на российской рыболовецкой шхуне «Айсберг» в Японском море произошел пожар, он вынудил 17 членов экипажа покинуть судно. Инцидент произошел в 250 морских милях южнее Владивостока.