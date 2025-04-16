Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина

Прокурор потребовал 12 лет колонии строгого режима за взятки для генерала Шамарина

Tекст: Елизавета Шишкова

Гособвинитель запросил 12 лет колонии строгого режима для генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщает РИА «Новости». Шамарин, начальник главного управления связи Генштаба РФ, обвиняется в получении взяток на 36 млн рублей от завода «Телта» за увеличение объемов и стоимости поставок.

Прокурор также потребовал лишить Шамарина звания генерал-лейтенанта, всех наград и назначить штраф в 107 млн рублей. Приговор будет вынесен в закрытом процессе. Шамарин арестован и признал вину, рассмотрение дела проходит в особом порядке без исследования доказательств.

По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» на более чем 1,4 млрд рублей. В этот период Шамарин получил взятки за содействие в увеличении объемов и стоимости поставляемой продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина обвиняют в получении взятки в 36 млн рублей, а его недвижимость и банковские счета заморожены.

Шамарин, занимавший пост заместителя начальника Генштаба Валерия Герасимова, был задержан в мае 2024 года.