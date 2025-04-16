Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина
Прокурор потребовал 12 лет колонии строгого режима за взятки для генерала Шамарина
Начальнику главного управления связи Генштаба РФ Вадиму Шамарину грозит 12 лет колонии строгого режима за взятки на 36 млн рублей от завода «Телта».
Гособвинитель запросил 12 лет колонии строгого режима для генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщает РИА «Новости». Шамарин, начальник главного управления связи Генштаба РФ, обвиняется в получении взяток на 36 млн рублей от завода «Телта» за увеличение объемов и стоимости поставок.
Прокурор также потребовал лишить Шамарина звания генерал-лейтенанта, всех наград и назначить штраф в 107 млн рублей. Приговор будет вынесен в закрытом процессе. Шамарин арестован и признал вину, рассмотрение дела проходит в особом порядке без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» на более чем 1,4 млрд рублей. В этот период Шамарин получил взятки за содействие в увеличении объемов и стоимости поставляемой продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина обвиняют в получении взятки в 36 млн рублей, а его недвижимость и банковские счета заморожены.
Шамарин, занимавший пост заместителя начальника Генштаба Валерия Герасимова, был задержан в мае 2024 года.