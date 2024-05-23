Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
СК заморозил недвижимость, счета и активы генерала Шамарина
Недвижимость и банковские счета начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестованы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Следствие наложило обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина в случае признания его виновным в получении особо крупной взятки, сказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что Шамарин, занимающий пост замначальника Генштаба Валерия Герасимова, задержан. Шамарину вменяют получение особо крупной взятки, максимальное наказание по статье – до 15 лет лишения свободы.