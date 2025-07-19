Эндокринолог рассказала, как распознать полезное мороженое

«Идеально, если мороженое содержит минимальное количество ингредиентов: молоко, сливки, натуральные подсластители, например мtд, а также вкусовые добавки – допустим, ваниль, шоколад, ягоды, варенье или фруктовый сок», – рассказала Неудахина в беседе с RT.

По ее словам, искусственные ароматизаторы и красители могут вызывать аллергию, а влияние большого количества стабилизаторов и эмульгаторов на организм пока до конца не изучено.

«Ароматизатор гидролизованный соевый белок изготавливается из сои, и люди с аллергией на нее могут испытывать неприятные симптомы после употребления мороженого с этим веществом», – отметила врач.

Неудахина напомнила, что рекомендуемая порция для здорового взрослого – 100–150 г в сутки, к тому же мороженое, по словам эндокринолога, вполне может стать частью сбалансированного рациона при умеренном употреблении и правильном выборе продукта.

Она добавила, что людям с лактозной непереносимостью стоит выбирать альтернативные продукты на основе кокосового, соевого или миндального молока, а также сорбеты и фруктовый лед.

Людям с сахарным диабетом не рекомендуется мороженое с высоким содержанием сахара – им стоит выбирать продукты без сахара или с одобренными врачом подсластителями. Тем, кто страдает избыточной массой тела или ожирением, следует ограничить потребление мороженого из-за его высокой калорийности.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Роскачество перечислило признаки некачественного мороженого. В частности, появление белого налета на шоколадной глазури мороженого может свидетельствовать о нарушении технологии производства или хранения, включая повторную заморозку продукта.

До этого Роскачество обнаружило антибиотики и растительные жиры в эскимо.