В Волгоградской области шесть раз осквернили памятник Чебурашке

Tекст: Алексей Дегтярев

Полиция продолжает поиски неизвестного мужчины, испражнившегося на памятник Чебурашке в Волжском, передает «Газета.Ru».

Администрация заявила, что не планирует устанавливать охрану у инсталляции, несмотря на повторяющиеся случаи вандализма. Там заявили, что «нужно бороться с причиной, а не следствием».

Власти подчеркнули, что такие акты вандализма происходят регулярно с прошлого года, их устраняют к утру, чтобы посетители не замечали следов.

Там добавили, что это уже шестой случай осквернения памятника за последние месяцы. Местные жители негативно отзываются о произошедшем, их подобные происшествия шокируют.

Видеозаписи и фотографии происшествия были размещены в социальных сетях администрации города.

В среду СК начал проверку после сообщений о том, что иностранцы устроили игру в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе осудили местного жителя за сброс трупа лисы в Вечный огонь.