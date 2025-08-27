Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
В Волгоградской области шесть раз осквернили памятник Чебурашке
Памятник Чебурашке в городе Волжский в Волгоградской области несколько раз подвергся нападкам вандала, местные жители возмущены, однако монумент охранять не планируется, сообщили в местной администрации.
Полиция продолжает поиски неизвестного мужчины, испражнившегося на памятник Чебурашке в Волжском, передает «Газета.Ru».
Администрация заявила, что не планирует устанавливать охрану у инсталляции, несмотря на повторяющиеся случаи вандализма. Там заявили, что «нужно бороться с причиной, а не следствием».
Власти подчеркнули, что такие акты вандализма происходят регулярно с прошлого года, их устраняют к утру, чтобы посетители не замечали следов.
Там добавили, что это уже шестой случай осквернения памятника за последние месяцы. Местные жители негативно отзываются о произошедшем, их подобные происшествия шокируют.
Видеозаписи и фотографии происшествия были размещены в социальных сетях администрации города.
