Вертолеты ВКС России перебросили на аэродром в Табке

Военный аэродром Табка в провинция Ракка на севере Сирии принял вертолеты ВКС России, безопасность этого стратегического объекта обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщил командир одного из подразделений сирийских вооруженных сил.

По словам сирийского командира, задача его подразделения – «обеспечить максимальную безопасность аэродрома, защищать его от возможных нападений», передает ТАСС.

«Когда сюда зашли боевики (запрещенной в России террористической группировки) ИГ*, они разнесли взлетно-посадочную полосу. За ними по горячим следам появились американцы, но не стали ничего восстанавливать. Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, образовавшиеся после подрыва взлетно-посадочной полосы, а также убирают остатки разбитой техники на летном поле – там и машины обслуживания, и заправщики, и пожарные машины», – рассказал командир одного из подразделений сирийской армии, занятого на охране объекта.

«Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», – подчеркнул сирийский военный.

В прошлую среду войска возглавляемой США коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии. В тот же день сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку.

В воскресенье в провинции Ракка началось восстановление месторождений нефти и газа.

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