В Военно-морской академии США разрешили сборища сатанистов

В элитной Военно-морской академии США в Аннаполисе разрешили собрания сатанистов, сообщила представитель академии коммандер Алана Гарас.

Гарас пояснила, что группа учащихся, «чьи верования соответствуют верованиям «Сатанинского храма», попросила предоставить им место для «групповых занятий». Речь не идет о «черных мессах» или «сатанинских службах». Учащиеся хотят «собираться, чтобы обсуждать и делиться своими религиозными убеждениями».

Отмечается, что «Сатанинский храм» является официальной религиозной организацией, освобожденной от налогов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Times.

В академии пояснили, что учащиеся «имеют право собираться и обсуждать свои религиозные убеждения по собственному желанию». Там подчеркнули, что «военные не должны участвовать в партийных политических действиях». Военные не должны совершать действий, которые создавали бы впечатление, что Пентагон «одобряет или поддерживает те или иные политические задачи», сказала Гарас.

Выпускниками академии были президент Джим Картер и сенатор Джон Маккейн.

Члены «Сатанинского храма» утверждают, что не поклоняются Сатане, а сатанинскую символику используют в целях пропаганды равенства, социальной справедливости и секуляризма.