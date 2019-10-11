Зеленский объяснил значение телефонных звонков Путину

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, с какой целью инициировал телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Зеленский подтвердил, что «все звонки совершал» он, передает РИА «Новости».

«С меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет», – сказал президент Украины, пояснив, что стремится «закончить войну».

Он отметил, что со стороны Украины звонки Путину стали «первыми шагами навстречу».

При этом Зеленский считает, что публикация его разговоров с Путиным поставила бы крест на дальнейшем общении. Зеленский заявил, что встреча с Путиным не планируется. По словам Зеленского, встретиться с Путиным он может пока только в «нормандском формате».

Кроме того, президенту Украины кажется странным, что поезда между его страной и Россией «ходят, а самолеты не летают». Зеленский отметил, что «из-за этого банкротятся компании» на Украине.

Он также подчеркнул, что «»не занимается политическим преследованием своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. При этом Зеленский заявил, что «все, кто виновные, должны отвечать по закону».

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что Порошенко ответит за все, что сделал. Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что действующий президент Украины поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

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