Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.

«Мало того, он немного подталкивает людей. И своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями», – приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Зеленский назвал ошибкой Порошенко уверенность в том, что он может стать лидером нового Майдана. «Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент», – подчеркнул действующий глава украинского государства.

Зеленский также заявил, что не боится массовых протестов и готов уйти с поста главы украинского государства, если того захочет общество. «Я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала [работать], чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, 1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ее согласование. Однако радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

В четверг Зеленский проводит встречу с прессой, которая, как заявлено, будет продолжаться 10 часов. Трансляцию ведут основные телеканалы страны. Аккредитованы 300 журналистов, однако сотрудники многих СМИ на мероприятие не попали.

Разговор проходит на недавно открывшемся в украинской столице фуд-корте Kyiv Food Market на территории бывшего завода «Арсенал». В его помещении под одной крышей расположены более двух десятков ресторанов, кафе и баров.

В ходе встречи журналисты задают Зеленскому вопросы на украинском и русском языке. Зеленский отвечает на вопросы также на украинском и русском. Однако украинский язык в ходе беседы преобладает.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД