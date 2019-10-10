Зеленский заявил, что Порошенко ответит за все деяния

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за все, что сделал.

«То, что он [Порошенко] сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы», – заявил Зеленский, передает ТАСС.

Он добавил, что Порошенко «продолжает вести себя как президент», что, по его мнению, является следствием «большой психологической травмы».

Зеленский сообщил, что несколько раз предлагал Порошенко встретиться.

«Я ему сказал, что действительно хочу услышать от него о готовности быть в диалоге. Но слышу только одно – что он обвиняет меня», – отметил украинский лидер.

Ранее в четверг Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает украинцев к проведению майдана.