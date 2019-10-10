Зеленский озвучил возможные последствия публикации разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что публикация его разговоров с российским лидером Владимиром Путиным поставила бы крест на дальнейшем общении и обмене.

«К чему приведет моя публикация разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Я думаю, они закончатся. Есть желание получить такой результат? И не получить больше возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории ДНР и ЛНР, России и Крыму… Я не буду ничего опубликовывать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что если разговоры с Путиным станут достоянием общественности, это будет значить, что «пленные домой не вернутся и война не будет закончена», сообщает Liga.net.

Также он заявил, что встреча с Путиным пока не планируется, но должна состояться для урегулирования конфликта в Донбассе.

В конце сентября сообщалось, что украинцы призвали Зеленского опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с Путиным.