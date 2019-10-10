Западу предложили разработать «план Маршалла» для Украины

Западу нужно подумать о разработке «амбициозных» мер поддержки Украины в масштабах «плана Маршалла», следует из текста доклада, подготовленного для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Сессия ПА НАТО пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне.

«Украина нуждается в действительно амбициозном и хорошо обеспеченном ресурсами пакете помощи, возможно, даже в масштабах «плана Маршалла», который обеспечил восстановление Западной Европы после Второй мировой войны», – передает РИА «Новости» текст документа, подготовленного докладчиком из Канады Джейн Корди.

По его мнению, «евроатлантическое сообщество должно продемонстрировать терпение и гибкость по отношению к Украине», а подход «должен быть политическим, а не бюрократическим».

«Для поддержки реформ Украине будет по-прежнему необходима материальная помощь Запада в приобретении оборудования и платформ, чтобы иметь возможность защитить себя и свои границы», – написал автор.

При этом в докладе, посвященном Украине, 37 раз испльзуется слово «коррупция».

План Маршалла – меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны. На это в ЕС ответили, что считают беспрецедентным объем предоставленной в последние годы Украине европейской стороной помощи, которая составила свыше 15 миллиардов евро.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.

Пентагон утверждал, что США намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией при решении вопроса о предоставлении Киеву военной помощи.

В августе 2019 года издание Politico сообщало, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США.

Напомним, в конце сентября Сенат Конгресса США предотвратил блокировку выделения Украине военной помощи в 250 млн долларов, одобрив резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

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