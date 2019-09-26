Конгресс США предотвратил блокировку выделения Украине военной помощи

Сенат Конгресса США предотвратил блокировку выделения Украине военной помощи в 250 млн долларов, одобрив резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

В резолюции содержится положение о выделении Украине военной помощи – выделение средств Украине будет продолжено в следующем 2020 финансовом году, который начинается 1 октября, передает ТАСС.

В противном случае программа выделения средств Киеву могла завершиться 30 сентября, на следующий день средства автоматически бы заблокировались. Утвержденная Конгрессом инициатива продлевает действие программы до конца следующего финансового года – 30 сентября 2020 года.

В Конгрессе опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.

Пентагон утверждал, что США намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией при решении вопроса о предоставлении Киеву военной помощи.

В августе 2019 года издание Politico сообщало, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США.