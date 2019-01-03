Сбербанк назвал необоснованным украинский штраф

Выписанный Национальным банком Украины штраф «дочке» Сбербанка в размере 3,4 млн долларов является необоснованным, сообщили в российской организации.

Нацбанк оштрафовал украинскую «дочку» Сбербанка на 3,4 млн долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, передает РИА «Новости».

«В АО «Сбербанк» считают предпринятые в отношении банка меры нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка», – сообщили в Сбербанке.

В банке считают, что претензии «не являются обоснованными» – год назад банк провел несколько внутренних мероприятий, направленных на ужесточение контроля, включая внедрение отказа клиенту в проведении операции.

Кроме того, в Сбербанке заявили, что регулятор использует размытые формулировки.

В декабре Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) по итогам конкурса по передаче активов и обязательств украинского ВТБ принял решение о ликвидации банка.

Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.