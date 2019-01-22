Завершились переговоры Путина и Абэ

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Они продолжались более трех часов, лидеры намерены выступить с заявлением для СМИ, передает РИА «Новости».

Абэ прилетел в Москву накануне, переговоры с Путиным начались во вторник днем. Премьер Японии сообщил, что собирается «как следует» обсудить вопросы мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с заключением мирного договора перед переговорами.