Премьер Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву, где он проведет переговоры о заключении мирного договора с Россией.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который опубликовал видео с прибытием Абэ в Москву.

Абэ и метель: Премьер Японии прилетел в Москву для переговоров о заключении мирного договора с Россией pic.twitter.com/u0vASeaiBp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 января 2019 г.

Переговоры Абэ и президента Владимира Путина запланированы на 22 января, премьер приглашен в Москву российским лидером.

Накануне в Кремле рассказали, что осложнит переговоры Путина и Абэ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг Курильских остров и заключения мирного договора.