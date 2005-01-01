В Кремле сказали, что осложнит переговоры Путина с Абэ о мирном договоре

Взгляд
20 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Помогут ли Украине американские атомные «таблетки»

Вместо обещанных супер-технологий украинские атомщики получат «отверточное производство»Фото: Jean-Paul Pelissier/Reuters
Минэнерго Украины с гордостью объявило, что Запад передал Киеву технологию, которая позволяет использовать стержни с американским ядерным топливом в реакторах советского типа. Но в самом ли деле американо-шведская фирма Westinghouse, обладающая этой уникальной технологией, решила поделиться ею с Незалежной? Удастся ли Украине освободиться от поставок из России, как рассчитывают в Киеве?  Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

Не все жители России считают нужным платить за коммунальные услугиФото: Светлана Холявчук/«Интерпресс»/ТАСС
В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской Республики. Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей? Подробности...
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Украине предсказали глобальную катастрофу

Прогноз украинских ученых напоминает сценарий голливудского фильма катастрофФото: Doosaboo Film
Украинские ученые предсказали своей стране потоп. Одессе, Херсону, Мариуполю и еще нескольким десяткам городов грозит оказаться под водами Черного и Азовского морей. Авторы прогноза из центра «Экодия» пророчат наводнение и Крыму, не забыв упомянуть, что полуостров – «украинский». Действительно ли изменение климата приведет к таким последствиям и грозят ли они России? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Невозможно представить китайского Солженицына

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Большинство антисоветских легенд, мифов, иллюстрирующих их цифр, с самой перестройки и до сих пор имеющих хождение, восходят к эмиграции. Шаламовское определение Солженицына как «орудия холодной войны» – вовсе не фигура речи. Подробности...
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Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету, мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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Эдгар По – американский отец жанров

Дометий Завольский, историк-архивист
Вряд ли еще какой писатель, сразу же после смерти громко объявленный исписавшимся, так долго остается одним из самых читаемых (и почитаемых) и столь убедительно продолжает порождать всё новые тексты. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          В Кремле сказали, что осложнит переговоры Путина с Абэ о мирном договоре

             20 января 2019, 16:36
          Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters
          Текст: Ольга Никитина

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          Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южные Курилы сильно осложнят переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

          В начале января Абэ заявлял, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по «территориальному вопросу» с Россией не предполагает выселения проживающих там россиян.

          Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выразил уверенность, что такая позиция японской стороны сильно усложнит предстоящие переговоры. «Осложнили переговорный процесс, это точно», – приводит его слова РИА «Новости».

          На 22 января запланированы переговоры Путина и Абэ. Японский премьер будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

          Ране Москва призывала Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.


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