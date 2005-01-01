В Кремле сказали, что осложнит переговоры Путина с Абэ о мирном договоре

Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южные Курилы сильно осложнят переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

В начале января Абэ заявлял, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по «территориальному вопросу» с Россией не предполагает выселения проживающих там россиян.

Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выразил уверенность, что такая позиция японской стороны сильно усложнит предстоящие переговоры. «Осложнили переговорный процесс, это точно», – приводит его слова РИА «Новости».

На 22 января запланированы переговоры Путина и Абэ. Японский премьер будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

Ране Москва призывала Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.