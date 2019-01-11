МИД назвал ключевое условие для решения проблемы мирного договора с Японией

Накануне визита в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно российский МИД призвал Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами. Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии», –говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее представитель японского МИД заявил, что Токио продолжит «упорно вести переговоры» с Москвой по Курилам. Это произошло после визита японского посла Тоехисы Кодзуки в МИД России 9 января.

В российском ведомстве обвинили Токио в искажении сути договоренностей между лидерами России и Японии. В частности речь шла о высказываниях японского руководства о южных Курилах, в которых говорилось о необходимости «добиться понимания» жителей островов по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии».

Кроме того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время интервью японскому телеканалу высказывался так, словно между двумя странами уже есть какая-то договоренность о передаче островов.