Япония собралась «упорно вести переговоры» с Россией по Курилам

Токио продолжит «упорно вести переговоры» с Москвой, заявил представитель МИД Японии после того, как японского посла вызвали в Министерство иностранных дел России.

В заявлении говорится, что японская сторона намерена продолжать переговоры на основе своей «базовой позиции» – для заключения мирного договора нужно «решить территориальную проблему», передает РИА «Новости».

В МИД Японии не стали раскрывать подробности беседы посла в Москве Тоехисы Кодзуки с замминистра иностранных дел России Игорем Моргуловым, сообщив лишь, что посол изложил позицию Токио, передает ТАСС.

Напомним, Москва обвинила Токио в искажении договоренностей лидеров России и Японии.