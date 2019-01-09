МИД обвинил Токио в искажении договоренностей лидеров России и Японии

Последние высказывания руководства Японии о Курилах искажают суть договоренностей лидеров обеих стран, заявили в МИД России.

Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки был приглашен в министерство 9 января, говорится на сайте ведомства.

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил послу, что в Москве обратили внимание на высказывания, касающиеся переговоров с Японией, в «частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров», – говорится в сообщении МИД.

Российской стороной «была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора ... должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Напомним, премьер Японии Синдзо Абэ в недавнем интервью местному телеканалу «Асахи» высказался в том ключе, будто бы между двумя странами уже существует некая договоренность о передаче двух Курильских островов.

Также Абэ заявлял, что в ходе планируемого в январе визита в Россию настроен достичь прогресса в переговорах по заключению мирного договора и территориальной проблеме.