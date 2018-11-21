Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса по урегулированию спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле?

В ходе планируемого в январе визита в Россию премьер-министр Японии Синдзо Абэ настроен достичь прогресса в переговорах по заключению мирного договора и территориальной проблеме. Об этом глава правительства заявил в пятницу на своей первой пресс-конференции в новом году.

Точный день визита до сих пор не согласован. Ранее в Кремле обещали назвать сроки, как только появятся соответствующие договоренности. Японская пресса называет ориентировочной датой 21 января. Глава МИД Японии Таро Коно может приехать в Россию 12 января, чтобы согласовать все детали.

По словам Абэ, в прошлом году на переговорах в Сингапуре с президентом России Владимиром Путиным «мы разделили серьезную решимость подписать мирный договор, решив проблему «северных территорий» и поставить точку в этом вопросе». Премьер не намерен перекладывать на следующие поколения проблему, которая остается нерешенной после окончания Второй мировой войны.

«Если позволят обстоятельства, я во второй половине этого месяца намерен посетить Россию и продвинуть переговоры по мирному договору», – заявил Синдзо Абэ.

Судя по всему, для нынешнего японского правительства разрешение территориального спора с Россией становится приоритетной внешнеполитической задачей. Заявления по этой теме Абе делает чуть ли не еженедельно. В недавнем интервью местному телеканалу «Асахи» премьер высказался в том ключе, будто бы между двумя странами уже существует некая договоренность о передаче островов.

Политик выразил мнение, что японцы и россияне могли бы жить и работать на Курилах совместно. При этом само решение территориального вопроса должно происходить с согласия местных жителей.

«Все жители северных территорий – россияне. Наша позиция на переговорах не заключается в том, что, мол, «вы, пожалуйста, уходите оттуда»,

– сказал премьер.

Эти слова возмутили многих россиян и, в частности, сенатора Франца Клинцевича. Он посоветовал Абэ воздерживаться от заявлений, которые «не способствует развитию российско-японских отношений». По его мнению, речи о передаче Японии части Курил и быть не может. «И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США... Вопрос стоит намного принципиальнее. Речь идет о нерушимости границ России и ее безопасности в самом широком плане», – написал Клинцевич в Facebook.

Владимир Путин отвечал на вопрос о Курилах во время своей большой пресс-конференции в канун Нового года. Президент не стал предсказывать развитие событий в случае заключения мирного договора. «Нас беспокоят планы размещения ПРО США. Но мы искренне будем стремиться к заключению мирного договора с Японией», – сказал Путин.

Президент признался в непонимании «уровня суверенитета Японии при принятии решений о размещении американских баз», против появления которых, подчеркнул глава государства, выступает губернатор Окинавы и местные жители. «Все против, но это происходит», – сказал президент.

Вопрос возможного размещения американцами своей военной инфраструктуры на Курилах в случае перехода части островов под юрисдикцию Японии остается одним из ключевых преткновений на пути примирения. Сейчас Токио не может гарантировать, что США не начнут милитаризацию островов. В конце декабря Абэ отрицательно ответил на вопрос о том, дал ли Вашингтон согласие на то, что американские базы в перспективе не появятся на Курилах. «Пока нет», – констатировал Абэ.

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Оживление дискуссии по поводу статуса Курил произошло прошлой осенью. В середине сентября Путин предложил японцам заключить мирный договор до конца 2018 года без каких-либо предварительных условий. Через месяц Абэ заявил о том, что Япония помирится с Россией и откроет новую эру в двусторонних отношениях. Отсутствие договора в течение 70 лет он назвал ненормальной ситуацией.

На последовавшей 14 ноября сингапурской встрече лидеры договорились об активизации российско-японских переговоров о мире на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В том документе говорилось о прекращении состояния войны между двумя государствами, восстановлении дипломатических и консульских отношений. В девятой статье декларации советское правительство соглашалось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Однако в ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев ожидает, что предстоящий визит Синдзо Абэ станет только «еще одним шагом по укрепления доверия» между странами. «Это именно переговоры, а не какие-то непосредственные действия», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

В то же время с юридической точки зрения Совместная декларация как бы обязывает Россию, как правопреемницу СССР, передать японцам два острова в случае заключения мирного соглашения. «Мы видим, как легко американцы расторгают международные договоры, ссылаясь на изменившуюся политическую ситуацию... Мы тоже можем сказать, что это был Советский Союз, была другая ситуация, но пока мы придерживаемся декларации 1956 года. Это не раз подтверждалось Ельциным и Путиным», – напомнил эксперт.

Но при заключении мирного договора возникает масса вопросов, которые мешают пониманию, с кем именно Москва заключает соглашение. «Формально Япония – суверенное государство, а неформально – оккупированная Америкой страна после поражения во Второй мировой войне. Там стоят военные американские базы. Японская экономика всецело зависит от американского рынка. Мы видим гигантский долг Японии. Мы видим страну, у которой экономический рост прекратился 15 лет назад, страну, которая находится в политическом кризисе и с которой опасно иметь дело. Если Россия действительно является суверенной страной и может проводить независимую политику, то Япония не может такого сделать», – пояснил эксперт.

В связи с этим заверения японцев не выгонять русское население с Курил и убрать американские военные базы «будут просто обещаниями». По словам эксперта, вместо пустых обещаний должны быть гарантии опережающего действия. Это реальные инвестиции в дальневосточную экономику России, предоставление технологий, запрещение на уровне закона присутствие в стране зарубежных военных. «Тогда можно непосредственно сесть над текстом декларации и заняться этим вопросом на всю катушку. А все, что мы можем делать сейчас, – придумывать механизмы гарантий и увеличивать взаимное доверие», – считает Олег Матвейчев.