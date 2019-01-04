Японский премьер поделился планами продвижения мирного договора с Россией

Премьер Японии Синдзо Абэ планирует во время визита в Россию продвинуть переговоры по мирному соглашению между странами, об этом он сообщил на первой пресс-конференции в 2019 году.

«На встрече с президентом (России Владимиром) Путиным в Сингапуре в прошлом году мы разделили серьезную решимость подписать мирный договор, решив проблему «северных территорий», и поставить точку в этом вопросе, который остается спустя более чем 70 лет после окончания войны, чтобы не перекладывать его на следующие поколения», – сказал Абэ, передает ТАСС.

Премьер добавил, что в случае, если позволят обстоятельства, то во второй половине января он посетит Россию и продвинет переговоры по мирному договору.

Ориентировочной датой приезда Абэ называлось 21 января. Предыдущая встреча японского премьера и президента России состоялась 14 ноября в Сингапуре. По итогам встречи Абэ заявил, что стороны договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года.