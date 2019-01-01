В Совфеде отреагировали на заявление Абэ об условиях передачи Курил

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ, который отметил, что его страна претендует на южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу с РФ не предполагает выселения россиян.

Сенатор посоветовал японской стороне в принципе воздержаться от подобных заявлений, которые «не способствует развитию российско-японских отношений». По его словам, речи о передаче Японии части Курил и быть не может. «И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США ... вопрос стоит намного принципиальнее. Речь идет о нерушимости границ России и ее безопасности в самом широком плане», – написал Клинцевич в Facebook.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи» заявил, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу не предполагает выселения оттуда проживающих там россиян, Токио надеется получить их согласие на передачу этих территорий японцам.

«Все жители северных территорий – россияне. Наша позиция на переговорах не заключается в том, что мол «вы, пожалуйста, уходите оттуда», – цитирует его РИА «Новости».

Отметим, что в начале года Абэ собирается посетить Россию. Ориентировочной датой называется 21 января. Предыдущая встреча японского премьера и президента России состоялась 14 ноября в Сингапуре. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года.

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